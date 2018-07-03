أستاذ قلب: 80% من مرضى ضغط الدم يعانون من السكر والكولسترول

كتبت أمل علام

قال الدكتور هشام صلاح الدين، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية طب قصر العينى، رئيس شعبة تصلب الشرايين بجمعية القلب المصرية: "يعتقد كثير ممن يصابون بارتفاع ضغط الدم أن هذا يكون نهاية المطاف، ولا يدركون أن أكثر من 80‏ % من الحالات يصاحب ارتفاع الضغط فيها أمراض أخرى مثل داء السكر، أو الكولسترول المرتفع أو السمنة".

وأضاف د. هشام، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، خلال مؤتمر "كارديو ألكس"، الذى اختتمت أعماله مؤخرا بالإسكندرية: "تشير الإحصاءات إلى أن نصف مرضى ارتفاع الكولسترول يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وحوالى الثلث يعانون من السمنة، ومن جهة أخرى فإن أكثر من 60% من مرضى السكر يعانون من ارتفاع فى ضغط الدم، ونسبة الدهون فى الدم، وغالبيتهم يعانون من زيادة الوزن، أما مرضى ارتفاع الضغط فأكثر من النصف يعانون من ارتفاع نسبة الكولسترول والدهون فى الدم".

وأضاف د. هشام أن هذا غير المضاعفات التى من الممكن أن يتعرض لها مريض ارتفاع الضغط مثل قصور الشرايين التاجية، وقصور الدورة الدماغية، ونزيف المخ، وهبوط عضلة القلب، وقصور وظائف الكلى وغيرها.

وأوضح د. هشام أنه من المهم أن نعرف هذه الحقائق حتى نعالج جميع عوامل الخطورة التى قد تؤثر سلبا على صحة وحياة المريض، موضحا أن الإرشادات العالمية فى علاج ارتفاع الضغط أو السكر أو الكولسترول تولى أهمية قصوى للنظرة الشمولية فى تقييم المريض وعلاج جميع عوامل الخطورة لديه.

وقال هشام إنه بالرغم من كل هذه المشاكل إلا أن الاكتشاف المبكر للمرض والعلاج الفعال والمتابعة الدورية للمريض تستطيع أن تقلل من فرص حدوث مضاعفات للمرض، موضحا أن الوقاية خير من العلاج، ولا يجب أن ننسى أن الحفاظ على الوزن المثالى والأكل الصحى والرياضة، وعدم التدخين هى وسائل مؤكدة لتحميك من الأمراض.