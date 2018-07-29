9.5 مليار جنيه قيمة فواتير التليفونات المسددة عبر البريد خلال 3 أشهر

كتبت هبة السيد

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن عدد فواتير التليفونات المسددة عبر هيئة البريد وقيمتها، وبلغت عدد الفواتير 15.7 مليون فاتورة بقيمة 9.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى مارس لعام 2018، إذ بلغ إجمالى عدد الفواتير المسددة خلال شهر يناير 7738 ألف فاتورة بقيمة 6390 مليون جنيه، وبلغت عدد الفواتير خلال شهر فبراير 6848 ألف فاتورة بقيمة 2704 ملايين جنيه، وخلال شهر مارس بلغت 1130 فاتورة بقيمة 426 مليون جنيه.

وبلغت عدد مكاتب البريد الحكومية 3953 مكتب بريد حتى نهاية شهر إبريل الماضى، وبلغت عدد مكاتب البريد الأهلية 51 مكتبا، وعدد الوكالات البريدية 364 مكتبا.

وأظهرت البيانات، سداد 21 ألف رخصة سيارة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين عبر البريد، فيما لم يتم سداد قيمة رسوم أى رخص سيارات خلال شهر مارس.

وبلغت عدد المراسلات البريدية خلال شهر مارس 2.660 مليون رسالة، و43.9 ألف طرد بريد متداول.

أما عن المعاشات المنصرفة شهرياً، بلغ عدد المستفيدين من المعاشات شهرياً 6.04 مليون مستفيد خلال شهر مارس.

تأسس البريد المصرى عام 1865 ومنذ ذلك التاريخ استطاع البريد المصرى أن يعيد هيكلة خدماته بما يتناسب مع احتياجات المواطنين من جهة وبما يواكب التقدم السريع فى تكنولوجيا المعلومات من جهة أخرى، حيث قام البريد المصرى تحت إشراف وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية البنية الأساسية لقطاع البريد، وتطوير الخدمات خاصة المالية وذلك من خلال تحديث خدمة المعاشات وميكنة الحوالات البريدية، بالإضافة إلى تحويل مراكز البريد لمنافذ للخدمة المجتمعية، وتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية.

ويحرص البريد المصرى على تحقيق أكبر قدر ممكن من الانتشار فى كافة ربوع الوطن حضراً وريفاً من خلال أكبر شبكة ممكنة من المكاتب البريدية والوكالات البريدية والخطوط الطوافة.

ويتولى إدارة هيئة البريد عصام الصغير، والذى حقق خلال فترة ولايته الأولى، عددا من الإنجازات على المستوى الإدارى منها تحقيق أعلى فائض مالى حكومة وصل إلى 5 مليارات جنيه فى عام واحد، كما تم إعادة هيكلة وظائف الإدارة العليا بالهيئة مع استحداث محاور جديدة من شأنها الارتقاء بالمستوى التنظيمى للهيئة، وتم تطوير منظومة الأجور للعاملين بالهيئة القومية للبريد، مع استحداث حافز تخصص لتمييز الوظائف ذات الطابع التخصصى وربط الدخل بالإنتاج كان له الأثر الكبير فى زيادة الإيرادات.

كما زادت مخصصات منظومة الرعاية الصحية للعاملين لتصل إلى 100 مليون جنيه سنوياً، كما تم وضع حجر الأساس لإنشاء الفرع الرئيسى لنادى البريد بالعبور، وذلك لإعطاء الفرصة للعاملين وأسرهم لمزاولة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية لتعميق الروابط الإنسانية والاجتماعية بين العاملين.

وفى مجال الخدمات البريدية والجماهيرية، تم ميكنة الخدمات البريدية واللوجستية وإلغاء جميع العمليات الورقية وتم إضافة إمكانية تتبع أى مادة بريدية داخل أو خارج الجمهورية، كما تم استحداث خدمات جديدة بالتنسيق مع بعض الوزارات والهيئات الحكومية ليصبح البريد المصرى منصة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

وعلى المستوى الدولى، تم تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية حيث فازت مصر متمثلة فى البريد المصرى بعضوية ورئاسة المجلس الائتمانى لصندوق تحسين نوعية الخدمات البريدية باتحاد البريد العالمى لمدة ثلاث سنوات قادمة.