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14 مشروعا لحماية الشواطىء المصرية من التغيرات المناخية.. تعرف عليها

الأحد، 29 يوليه 2018 07:00 ص
14 مشروعا لحماية الشواطىء المصرية من التغيرات المناخية.. تعرف عليها الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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تنفذ مصر العديد من المشروعات لحماية الشواطىء من التغيرات المناخية، فى السواحل الشمالية، حيث من المتوقع أن يؤثر ارتفاع منسوب مياه البحر على دلتا نهر النيل، وهو المثلث الذى ينتشر فيه النيل ويصب فى البحر، والذى تعتمد عليه مصر في الزراعة، ووفقا للبنك الدولى، فإن مصر، مع معدلات الفقر المرتفعة أصلا والنمو السكاني السريع، هى واحدة من البلدان الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ.

وفى التقرير التالى نرصد المشروعات التى تنفذها هيئة حماية الشواطىء، لحماية الاستثمارات فى السواحل الشمالية

1- إنشاء سلسلة من الحاجز الغاطسة لحماية طريق الكورنيش فى المسافة من بئر مسعود وحتى المحروسة بتكلفة 181 مليون جنيه .

 2- تدعيم وتطوير أعمال الحماية أمام كورنيش المنشية ومحطة الرمل بتكلفة 103 مليون جنيه.

3- تدعيم وتطوير أعمال الحماية لقلعة قايبتاى بإنشاء حاجز أمواج بطول 550 متر فى الناحية الغربية والشمالية من القلعة لمنع وصول النوات إلى القلعة بقيمة 235 مليون جنيه.

4- تدعيم الحائط الغربى برشيد "تم تنفيذه فى نهاية الثمانينات بطول 1.5 كيلو متر غرب مصب فرع رشيد لحماية مدينة رشيد بتكلفة 53 مليون جنيه.

5- تنفيذ أعمال لحماية مدينة رأس البر تم تنفيذ 9 حواجز.

6- تنفيذ عملية لحماية غرب لسان رأس البر بإعادة تدعيم وتأهيل للحواجز "3،4،5" وحماية وتكريك مصب مصرف جمصة، بتكلفة 129 مليون جنيه.

7- تنفيذ عملية غرب لسان رأس البر "6،7،8" بإعادة تأهيل وتدعيم الحواجز بتكلفة 62 مليون جنيه.

8- استكمال أعمال الحماية للشريط الساحلى لبحيرة الملاحة ، بتكلفة حوالى 8 مليون جنيه.

9- حماية وتنمية بحيرة المنزلة، بتكلفة 42 مليون جنيه.

10- حماية وتطوير خليج مطروح بتكلفة 24 مليون جنيه، و حماية منطقة شاطىء الأوبيض بتكلفة 60 مليون جنيه.

11-حماية الطريق الساحلى أبو رديس – الطور بجنوب سيناء بتكلفة 3 مليون وربع .

12-تدعيم واعادة تأهيل الحماية أمام طابية العبد بمحافظة البحيرة .

12- حماية وتكريك بواغز أشتوم الجميل ، وانشاء 2 لسان بحرى عند مدخل البواغز داخل البحر بتكلفة 33 مليون جنيه.

13-حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون بطول 4.5 كيلو متر على ساحل البحر المتوسط بتكلفة 97 مليون جنيه.

14- حماية مصب مصرف الغربية الرئيسى "كتشينر" بإنشاء 15 رأس حجرية بأطوال مختلفة مع تغذية الشاطىء ما بين الرؤس بالرمال بتكلفة 24 مليون جنيه، و حماية شاطىء شرق مصرف "كتشينر" بتكلفة 19 مليون جنيه.

 


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