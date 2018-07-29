وزير خارجية فرنسا يبدأ زيارة إلى كوبا لتعزيز العلاقات بين البلدين

أ ف ب

أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان ايف لودريان، السبت، فى هافانا أن زيارته التى تستمر حتى الأحد تهدف إلى "تعزيز" العلاقات بين البلدين.

وصرح لودريان لنظيره الكوبى برونو رودريغج الذى استقبله فى وزارة الخارجية "تربطنا علاقة إيجابية جدا ودينامية وتهدف زيارتى إلى تعزيز هذه العلاقة".

وتابع لودريان زيارته فى القصر الرئاسى حيث التقى الرئيس الجديد ميجيل دياز كانيل "فى أجواء ودية"، بحسب بيان رسمى على التلفزيون الحكومي.

وتابع البيان أن "الجانبين شددا على العلاقات الجيدة بينهما وعبرا عن الرغبة فى مواصلة حوار سياسى على مستوى رفيع".