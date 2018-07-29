وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

كتب رضا حبيشى

قرر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل ، تكليف المهندس أشرف محمد رسلان، بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خلفا للمهندس سيد سالم.