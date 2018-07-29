الرئيسية أخبار عاجلة وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية الأحد، 29 يوليه 2018 09:30 ص وزير النقل الدكتور هشام عرفات كتب رضا حبيشى إضافة تعليق قرر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل ، تكليف المهندس أشرف محمد رسلان، بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خلفا للمهندس سيد سالم. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. وزير النقل: افتتاح محور طما بسوهاج الشهر المقبل وزير النقل يشكل لجنة فنية لبحث أسباب خروج قطار أسوان عن القضبان السكك الحديدية اشرف رسلان حادث قطار حادث قنا اخبار مصر سفير مصر بالسودان: القيادات لديها إرادة لإنفاذ اتفاقيات التعاون بين البلدين اليوم.. انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام من مطار برج العرب "فيس بوك" بديل لـ"التورنت".. "جروبات" على موقع التواصل تسرق أحدث أفلام هوليوود وتنشرها مجانا.. عملاق التواصل: حذف الأفلام ليس من مهمات إدارة المحتوى لعدم وجود بلاغات.. والتلاعب بسياستنا السبب فى انتشارها صور.. "فقدن البصر ولم يفقدن الأمل".. قصة 3 كفيفات ضمن أوائل الجمهورية فى الثانوية.. كتبن المناهج على طريقة "برايل" بأيديهن.. نورسين: تفوقن ولم يكرموننا.. ورنا: كليات رفعت لافتات "ممنوع دخول المكفوفين" فى وجوهنا 10 معلومات عن مشروع تطوير الهوية البصرية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة