وزير الخارجية يؤكد على دعم مصر لبوروندى خلال استقباله رئيس الجمعية الوطنية

كتب : أحمد جمعة

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية اليوم، الأحد، "باسكال نيابيندا" رئيس الجمعية الوطنية البوروندية خلال زيارته الحالية إلى مصر، حيث تناول اللقاء سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وجهود تحقيق الاستقرار الداخلى فى بوروندى.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكرى استهل اللقاء بالترحيب بالمسئول البوروندي، مؤكدا على الاهتمام بتطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين خاصة فى ظل الدور الهام الذى تلعبه المؤسسات التشريعية فى الحياة السياسية، وتطلع مصر لدور المسئول البوروندى فى تعزيز تلك العلاقات. وأعرب شكرى عن ارتياح مصر لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين، وتطلع مصر لتعزيزه فى كافة المجالات خاصة التجارة والاستثمار، فضلا عن التعاون فى مجال الدعم الفنى ونقل الخبرات وتدريب الكوادر البوروندية فى عدد من المجالات على رأسها قطاع الصحة من خلال المساعدات التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، مشيرا إلى أنه تم تسليم آخر شحنة مساعدات طبية فى أبريل 2018، حيث تضمنت إهداء أجهزة غسيل كلوي. كما نوه الوزير شكرى إلى استجابة مصر لطلب بوروندى بتقديم كميات كبيرة من الصاج المعرج لتستخدم كأسطح للمنازل لحمايتها، والتى سيتم شحن جزء منها فى الأسبوع الأول من أغسطس 2018.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى أكد على اهتمام مصر بدعم قطاعى الزراعة والطاقة فى بوروندى فى ضوء الخبرة الكبيرة لمصر فى هذين القطاعين، وحرصها على نقل تلك الخبرة للأشقاء فى بوروندى وكافة دول حوض النيل، بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات، بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية القوية بين البلدين.



شكرى ورئيس الجمعيه الوطنيه في بوروندي

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية البوروندية على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقدير بلاده للدعم المصري في كافة المجالات، معربا عن تطلعه لاستمرار هذا الدعم لتحقيق الاستقرار والتنمية في بوروندي خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من قدرات كبيرة في عدد من المجالات ذات الأولوية لبلاده. كما أحاط رئيس الجمعية الوطنية وزير الخارجية بنتائج اللقاءات التى أجراها في مصر، وفى مقدمتها لقاءه مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى اهتمامه الخاص بتلقي البرلمانيين البورونديين التدريب فى مصر، وكذا تطلع بلاده إلى زيادة الاستثمارات المصرية فى بوروندى وتشجيع القطاع الخاص على زيارة بوروندى لاستكشاف مجالات الاستثمار المتاحة. وأكد رئيس الجمعية الوطنية أيضا على استمرار موقف بلاده المتفهم لأهمية مياه النيل للشعب المصرى، ودعم بوروندى لكل جهد يستهدف الحفاظ على أمن مصر المائى.

وكشف السفير أبو زيد أيضا عن أن وزير الخارجية شدد على دعم مصر للاستقرار والتنمية فى بوروندي، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال عضويتها في المحافل الدولية المختلفة، خاصة مجلس الأمن خلال عامي 2016 و2017 أو عضويتها الحالية في مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومجلس حقوق الإنسان، مستفسرا عن تطورات الوضع الداخلي في بوروندي. وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أشاد وزير الخارجية سامح شكري بالدور الذي تلعبه بوروندي فى الاستقرار الإقليمي من خلال مساهماتها فى بعثة حفظ السلام فى الصومال "أميصوم"، وفى جمهورية أفريقيا الوسطى.