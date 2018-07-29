وزيرة الصحة تعرض العناصر الأساسية لنجاح منظومة المستشفيات أمام السيسي -صور

كتب إبراهيم حسان

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك عناصر رئيسية لنجاح تطبيق منظومة المستشفيات النموذجية، تمثل فى وضع منظومة صيانة وتشغيل المستشفيات، ورفع كفاءة القوى البشرية وتحسين بيئة العمل.

وأوضحت وزيرة الصحة، خلال كلمتها بجلسة تطوير منظومة التأمين الصحى، بحضور الرئيس السيسي اليوم الأحد، أن من عناصر نجاح المنظومة أيضا، هو الربط الإلكترونى للمستشفيات والتدرج للوصول إلى الميكنة الكاملة، وإحكام منظومة التجهيزات الطبية اللازمة المناسبة للخدمة المقدمة، ووضع لوائح تنظيمية تضمن كفاءة التشغيل بجميع مكوناته، وتعزيز نظام الإحالة والربط مع المستشفيات الجامعية، وتطبيق لائحة أسعار خدمات منظومة التأمين الصحى الجديد، فضلا عن وضع خريطة صحية دقيقة لكل محافظة على حدى لتراعى خصائصها الديموجرافية، ووضع متطلبات وحاجة المريض والمعايير كمعيار أساسى للجودة.

وأكدت الوزيرة، أنها تثق فى أن منظومة التأمين الصحى الجديدة بالجهود الحالية سيتم إنجازها فى أقل من 8 سنوات على مستوى محافظات الجمهورية لسيرها على خطى سريعة.











































































