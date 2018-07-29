video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الصحة تعرض العناصر الأساسية لنجاح منظومة المستشفيات أمام السيسي -صور

الأحد، 29 يوليه 2018 11:34 ص
وزيرة الصحة تعرض العناصر الأساسية لنجاح منظومة المستشفيات أمام السيسي -صور وزيرة الصحة هالة زايد
كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك عناصر رئيسية لنجاح تطبيق منظومة المستشفيات النموذجية، تمثل فى وضع منظومة صيانة وتشغيل المستشفيات، ورفع كفاءة القوى البشرية وتحسين بيئة العمل.

وأوضحت وزيرة الصحة، خلال كلمتها بجلسة تطوير منظومة التأمين الصحى، بحضور الرئيس السيسي اليوم الأحد، أن من عناصر نجاح المنظومة أيضا، هو الربط الإلكترونى للمستشفيات والتدرج للوصول إلى الميكنة الكاملة، وإحكام منظومة التجهيزات الطبية اللازمة المناسبة للخدمة المقدمة، ووضع لوائح تنظيمية تضمن كفاءة التشغيل بجميع مكوناته، وتعزيز نظام الإحالة والربط مع المستشفيات الجامعية، وتطبيق لائحة أسعار خدمات منظومة التأمين الصحى الجديد، فضلا عن وضع خريطة صحية دقيقة لكل محافظة على حدى لتراعى خصائصها الديموجرافية، ووضع متطلبات وحاجة المريض والمعايير كمعيار أساسى للجودة.

وأكدت الوزيرة، أنها تثق فى أن منظومة التأمين الصحى الجديدة بالجهود الحالية سيتم إنجازها فى أقل من 8 سنوات على مستوى محافظات الجمهورية لسيرها على خطى سريعة.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

هاله زيد

وزيرة الصحة

التامين الصحى

مؤتمر الشباب

جامعة القاهرة




لا تفوتك
بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة