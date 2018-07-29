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وزيرة الصحة: القوات المسلحة ستنتج ألبان الأطفال بداية من العام المقبل

الأحد، 29 يوليه 2018 11:23 ص
وزيرة الصحة: القوات المسلحة ستنتج ألبان الأطفال بداية من العام المقبل الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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كشفت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، عن أن القوات المسلحة ستنتج بداية من العام القادم ألبان الأطفال لصالح الوزارة، وبالتالى لن نحتاج إلى الاستيراد.

 

وأضافت وزير الصحة، خلال جلسة استعراض تطوير منظومة التأمين الصحى فى المؤتمر الوطنى السادس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الوزارة اشترت تطعيمات بمبلغ 2.5 مليار جنيه هذا العام، كاشفة عن تدشين حملة إعلامية كبيرة أكتوبر القادم فى إطار حملة القضاء على فيروس سى.

 

وأشارت إلى أن خفض النمو السكانى يمثل تحديا كخطورة الإرهاب، لأنه يمتص النمو الاقتصادى للدولة، مبينة أن الوزارة تستهدف معدل إنجاب كلى 2.4 بحلول 2030.


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