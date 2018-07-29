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الأحد، 29 يوليه 2018 11:47 م
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نائب محافظ القاهرة يوزع ألف شنطة مدرسية على أهالى روض الفرج

الأحد، 29 يوليه 2018 11:08 م
نائب محافظ القاهرة يوزع ألف شنطة مدرسية على أهالى روض الفرج نائب محافظ القاهرة يوزع ألف شنطة مدرسية
كتب سيد الخلفاوى
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وزع اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، ألف شنطة مدرسية على أهالى حى روض الفرج، لمساعدة محدودى الدخل فى توفير مستلزمات المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد، مقدمه من أحد رجال الأعمال بروض الفرج، كما تبرع رجل الأعمال بمليون جنيه لأهالى الحى من الفقراء والأسر الأولى بالرعاية.
 
وكان اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أنه يتم توزيع ألاف الشنط المدرسية بمحتوياتها بأسعار مخفضة للجمهور بالتنسيق مع ائتلاف حب الوطن لرفع العبء عن محدودى الدخل وسكان المناطق الأولى بالرعاية.
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن الشنطة مدعمة حيث سيتم توزيعها بسعر "60" جنيها، مشيرا إلى أنه يحاول تخفيضها لـ"50" جنيهًا، وسيتم توزيعها فى المناطق الأولى بالرعاية، لرفع العبء عن سكانها، كما سيتم توزيع ملابس المدارس أيضا بأسعار مخفضة.
 
من جانبه قال حسام فودة، رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرآة، ونائب رئيس إئتلاف حب الوطن، إنه سيتم الاستعانة بسيارات مبادرة "مكافحة الغلاء" لتوصيل الشنط المدرسية إلى المناطق الأولى بالرعاية بمحافظة القاهرة، مشيرا إلى أن الشنطة التى سيتم توزيعها سيكون بها جميع المستلزمات المدرسية.

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