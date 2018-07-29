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نائب رئيس الوزراء الإيطالى: على تيريزا ماى اتخاذ موقف متشدد تجاه أوروبا

الأحد، 29 يوليه 2018 03:52 م
نائب رئيس الوزراء الإيطالى: على تيريزا ماى اتخاذ موقف متشدد تجاه أوروبا نائب رئيسة الوزراء الإيطالى ماتيو سالفينى
لندن (أ ش أ)
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طالب نائب رئيسة الوزراء الإيطالى ماتيو سالفينى، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، باتخاذ موقف متشدد تجاه الاتحاد الأوروبى بشأن البريكست أو أن تواجه الخداع من التكتل.

وقال سالفينى لصحيفة (ذى صنداى تايمز) بأن على ماى أن تستعد للانسحاب دون التوصل لاتفاق، قائلا "فى بعض المبادئ، لا توجد حاجة إلى التحلى بالمرونة ولا يجب أن تعود إلى الوراء".

وتحدث سالفينى، وهو عضو سابق فى البرلمان الأوروبى، كان اشتبك مع الاتحاد الأوروبى منذ دخوله الحكومة فى وقت سابق من هذا العام، فى الوقت الذى واجهت فيه رئيسة الوزراء ضغوطا من قيادات بحزب المحافظين لعدم تقديم تنازلات أخرى لبروكسل.

وأثارت الورقة البيضاء التى قدمتها ماى فى اجتماع "التشيكرز" غضب أعضاء بالحزب الحاكم، وتسببت فى تقديم وزيرى الخارجية والبريكست بوريس جونسون وديفيد ديفيس لاستقالتهما، بينما دعمتها بعض الشخصيات الأخرى، كما حذر آخرون من أنها يجب أن تمثل خطاً فاصلا وعدم تقديم تنازلات أخرى أو اتخاذ مواقف مرنة مع بروكسل.

وقال سالفيني، وهو زعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة المتشدد، إنه "لا توجد موضوعية أو حسن نية من الجانب الأوروبي"، مضيفا "تخبرنى تجربتى فى البرلمان الأوروبى أنك إما تفرض نفسك أو يتم خداعك".

وتأتى تعليقاته بعد أن شرعت تريزا ماى وكبار وزرائها فى سلسلة من الزيارات إلى دول الاتحاد الأوروبى الـ 27/ فى محاولة للحصول على دعم لخطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وتعرضت الخطة لضربة من بروكسل يوم الخميس، حيث رفض ميشيل بارنييه كبير المفاوضين الأوروبيين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الاقتراحات الجمركية التى تشكل جزءا رئيسيا من ورقتها البيضاء.

 


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