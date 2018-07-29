موجز أخبار الساعة 10.. الرئيس السيسي يقرر إعلان 2019 عاما للتعليم

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الوطنى الدورى السادس للشباب عام 2019 عاما للتعليم.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساء..

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الوطنى الدورى السادس للشباب، إعلان عام 2019 عاما للتعليم.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن ما يصنعه الشعب المصرى اليوم هو تاريخ الغد، وتابع: "وكل جهد يبذل أى تضحية تقدم وكل عمل ينجز أنه توفيق وتاريخ للغد وصياغة للمستقبل".

وجه محمد عمر محمد خيرى طالب كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، وأحد المتميز الذين تم تكريمهم بمؤتمر الشباب، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحظة تكريم الرئيس له بمؤتمر الشباب، قال خلالها: "رسالة حبيت أوجهها لسيادة الرئيس شخصيا، سير على بركة الله ونحن معكم أيدينا بأيديكم ويكفينا منكم الإخلاص والأمانة والشرف وإن شاء الله ستحيا مصر بحفظ الله ورعايته ووعى شعبها وتلاحمه مع جيشه وإخلاص قيادتها من أمثال سيادة الرئيس تحيا مصر".

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من النماذج الشبابية المتميزة خلال فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الوطنى الدورى السادس للشباب ومنهم أحمد صلاح السيد طب المنصور الحاصل على المركز الثانى على مستوى العالم ضمن مشروع كبد آمن ضمن مشروعات الاتحاد الدولى لطلاب الطب لعام 2017 وحاصل على المركز الأول فى مسابقة الطالب المثالى بجامعة المنصورة.

أحرج الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بسؤال خلال جلسة "اسأل الرئيس" قائلا: "بتاخد من الحكومة حق الكهرباء يا دكتور"، الأمر الذى جعل شاكر يرد قائلا: "احنا اتفقنا مع وزارة المالية هذا العام إننا هنحصل على حقنا مباشرة ومش هننتظر تروح الهيئات المختلفة وتيجيلنا تانى".

أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عن سؤال الطالبة مروة عبد الرؤوف، من محافظة المنيا، والخاص بـ"متى سيصبح لدينا طياريين مقاتلين من الفتيات، ووكيلات نيابة عسكرية، ومتى ستفتح القوات المسلحة بصفة عامة، والقوات الجوية خاصة أبوابها للفتيات؟ - قائلًا: "أنه موجود بالفعل فتيات بالجيش والشرطة فى مصر، ولكن ليس بالقتال، لأنه غير ممكن بالوقت الحالى".

أشادت الناشطة الفلسطينية عهد التميمى بالدور الكبير الذى تقوم به مصر لإنجاز المصالحة بين حركتى فتح وحماس، معربة عن رغبتها فى أن تنجح الجهود المصرية فى إنهاء الانقسام كى يتفرغ أبناء الشعب الفلسطينى لمشروعهم الرئيسى المتمثل فى تحرير فلسطين.

قالت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية فى بيان لها اليوم، الأحد، منذ قليل إنه قد حدث عطل مفاجئ فى السيرفر الرئيسى للاتصالات بالمنطقة وبناء عليه تم تحويل جميع الاتصالات على النظام الاحتياطى التبادلى.

قال العميد أحمد المسمارى، المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إن الجيش الوطنى الليبى يخوض معركة كبيرة جدا ضد الإرهاب وبقايا المليشيات المسلحة.

تعقد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بعد غدا الثلاثاء، بالتعاون مع مؤسسة مينتور العربية مؤتمر صحفى لإطلاق الدورة الثانية من مسابقة الأفلام التوعوية لوقاية الشباب من المخدرات وذلك فى إطار التوسع فى الحملات التوعوية لحماية الشباب من تعاطى المخدرات.

كشف القائمون على المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته السادسة، بجامعة القاهرة، أنه تم استقبال 778 ألف سؤال، خلال الفترة أسبوع منذ 17 يوليو حتى 24 يوليو، وهو ما يعكس مدى إقبال الشباب على المشاركة فى الحوار المفتوح، وجاءت محافظة القاهرة على قائمة المحافظات الأكثر مشاركة، ثم الإسكندرية ثم الجيزة والشرقية.

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعديد من الرسائل إلى العالم ودول المنطقة عبر جلسة "اسأل الرئيس" على هامش المؤتمر السادس للشباب المقام بجامعة القاهرة بحضور 3000 مدعو من مختلف أطياف المجتمع ومنها:

أشادت الناشطة الفلسطينية عهد التميمى بالدور الكبير الذى تقوم به مصر لإنجاز المصالحة بين حركتى فتح وحماس، معربة عن رغبتها فى أن تنجح الجهود المصرية فى إنهاء الانقسام كى يتفرغ أبناء الشعب الفلسطينى لمشروعهم الرئيسى المتمثل فى تحرير فلسطين.