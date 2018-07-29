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الأحد، 29 يوليه 2018 10:55 م
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مناظرة النيابة لجثمان طالبة مدينة نصر المقتولة تكشف خنقها

الأحد، 29 يوليه 2018 10:44 م
مناظرة النيابة لجثمان طالبة مدينة نصر المقتولة تكشف خنقها جثة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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كشفت مناظرة نيابة أول مدينة نصر لجثمان طالبة جامعة الأزهر التى عثر عليها مقتولة، إن المجنى عليها توفيت نتيجة الخنق ، وأمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وإستدعاء أسرة المجنى عليها، وفحص هاتفها واستدعاء جيرانها. 

البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بالعثور على جثة "أسماء" طالبة بكلية التمريض جامعة الأزهر مقتولة داخل شقة بالحى العاشر،انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن الفتاة من محافظة الدقهلية، وتدرس بجامعة الأزهر حضرت للقاهرة للتدريب فى مستشفى خاص .
وتبين من المعاينة الاولية أن الفتاة توفيت نتبجة الخنق والذبح وجارى كشف ملابسات الواقعة.
 
 
 
 
 

 


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