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مميش: عبور 402 سفينة قناة السويس بحمولة 30.8 مليون طن فى 8 أيام

الأحد، 29 يوليه 2018 04:00 ص
مميش: عبور 402 سفينة قناة السويس بحمولة 30.8 مليون طن فى 8 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 8 أيام الماضية، من الجمعة قبل الماضية، وحتى أول أمس الجمعة، عبور 402 سفينة بحمولة 30.8 مليون طن.
 
وأكد الفريق مميش، أن المعدلات القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تثبت أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، وتعكس مدى تأثرها بالتغيرات المتلاحقة فى المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة فى صناعة النقل البحري، مشيراً إلى نجاح هيئة قناة السويس فى التعامل الإيجابي مع كافة التحديات من خلال الاهتمام بمشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة، وأخرها مشروع قناة السويس الجديدة، فضلاً عن تبنى سياسات تسويقية جديدة نجحت فى زيادة عائدات القناة بإضافة خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.
 
وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الجمعة، عبرت القناة 56 سفينة بحمولة 3.1 مليون طن، ويوم السبت عبرت  59 سفينة قناة السويس  بحمولة 3.6 مليون طن ، فيما عبرت يوم الأحد 38 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن، وعبرت يوم الأثنين 48 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن ، كما عبرت يوم الثلاثاء 44 سفينة بحمولة 2.6 مليون طن، فيما عبرت يوم الأربعاء  57 سفينة  قناة السويس بحمولة 4.3 مليون طن، وعبرت يوم الخميس  54 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن،كما عبرت أول أمس الجمعة36 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال 8 أيام فقط إلى 402 سفينة بحمولة 30.8 مليون طن.                                        
 
                        
 

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