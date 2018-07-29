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الأحد، 29 يوليه 2018 01:20 م
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مقتل وإصابة 15 من عناصر طالبان فى إقليم هلمند جنوب أفغانستان

الأحد، 29 يوليه 2018 11:51 ص
مقتل وإصابة 15 من عناصر طالبان فى إقليم هلمند جنوب أفغانستان حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول(أ ش أ)
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قُتل ما لا يقل عن 11 مسلحا من طالبان وأصيب 4 آخرون خلال عملية تمشيط أُجريت فى إقليم هلمند جنوب أفغانستان.

وأوضح المتحدث باسم حاكم الإقليم عبد السلام أفغان، فى تصريحات اليوم الأحد لوكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، أن قوات الأمن شنت هجوما على منطقتى زارغون وناقل آباد الليلة الماضية، وأسفر الهجوم عن مقتل 8 مسلحين بينهما قائدان من طالبان بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين.

كما قال نائب المتحدث باسم الفيالق العسكرية 2015 إن 3 مسلحين قُتلوا فى منطقة جريشك.فى حين قال المتحدث باسم طالبان قارى يوسف أحمدى أن 9 من أفراد الأمن قتلوا الليلة الماضية.

 


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