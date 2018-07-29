"مصر بين إنجاز ثورة يوليو وتحديات ثورة يونيو".. ندوة بثقافة القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

نظم بيت ثقافة طوخ التابع لفرع ثقافة محافظة القليوبية، محاضرة، اليوم الأحد، بعنوان "مصر بين إنجاز ثورة يوليو وتحديات ثورة يونيو"، بحضور الشاعر طارق عمران مدير عام الثقافة بالقليوبية، واللواء عبدالرحمن راشد مساعد وزير الداخلية الأسبق، والدكتور عبدالرحمن مشهور الكاتب والمفكر الإسلامى، واللواء مجدي نصر، بالقاعة الكبرى بالمجلس المحلي لمدينة طوخ، حيث بدأ اللقاء بكلمة للشاعر سليمان الزهيري، تم فيها التعريف بأعضاء المنصة.

وأكد الشاعر طارق عمران، على أهمية ثورة 23 يوليو، في محاربة الإقطاع وإرساء دعائم العدالة الإجتماعية بين فئات الشعب المختلفة، كما قدم نبذة تاريخية عن مجلس قيادة الثورة، وعن الرئيس الراحل "محمد نجيب" وعن قوى الإستعمار خلال تلك الحقبة الزمنية ومحاربة الثورة لوجودهم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وبلاد العالم الثالث في كل أرجاء العالم.