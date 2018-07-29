مصدر أمنى: "المعايرة" وراء قتل مسجل خطر لابن عمه فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

ذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن الدافع وراء إطلاق سائق النار على ابن عمه مما أسفر عن مقتله بالبدرشين، هو معايرة كل منهما للآخر بالإدلاء بمعلومات والعمل مرشدا لرجال المباحث.

وأضاف المصدر أنه تبين من خلال الكشف الجنائى على المجنى عليه، أنه مسجل خطر، كما تبين أن المتهم سابق اتهامه أيضا فى عدة قضايا، وكشفت التحريات أن السلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة غير مرخص، وهو عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع، حيث تم التحفظ عليه لعرضه على المعمل الجنائى.

وقال المصدر إن المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية مما دفع المتهم لإشهار السلاح النارى وإطلاق النار على المجنى عليه مما أسفرعن مفارقته الحياة.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عدد من الأشخاص، وبانتقال الرائد محمد أبو القاسم، رئيس مباحث البدرشين والرائد أحمد عبد الصمد، والنقيب أحمد فايز إلى محل الواقعة، تبين إطلاق سائق النار على ابن عمه، مما أسفر عن مقتله بسبب خلافات سابقة بينهما.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث بإشراف العميد حسن عليوة رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة من القبض على المتهم، كما تم ضبط السلاح المستخدم فى الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.