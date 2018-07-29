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الأحد، 29 يوليه 2018 02:21 م
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مديرية التعليم بكفر الشيخ تعلن حاجتها لـ3 معاونين لوكيل الوزارة

الأحد، 29 يوليه 2018 02:06 م
مديرية التعليم بكفر الشيخ تعلن حاجتها لـ3 معاونين لوكيل الوزارة الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن حاجتها لـ 3 معاونين لوكيل الوزارة "معاون لشئون المعلمين ، معاون للتعليم الفنى، معاون لشئون المتابعة وتقويم الأداء"، طبقاً للقرار الوزارى رقم "206" بتاريخ 25 يونيو 2018م .

 

وحددت المديرية الشروط العامة لشغل الوظيفة من العاملين بالتربية والتعليم، وإجراءات التقدم للمسابقة والمستندات المطلوبة على أن تكون معتمدة بخاتم شعار الجمهورية، للإدارة التابع لها المتقدم، وحددت يوم 9 أغسطس المقبل آخر موعد لتقديم الطلبات باليد لتنسيق الوظائف الإشرافيه بالمديرية .

 

شروط التقديم

شروط التقديم

 

تابع شروط التقديم
تابع شروط التقديم

 


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