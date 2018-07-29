مديرية التعليم بكفر الشيخ تعلن حاجتها لـ3 معاونين لوكيل الوزارة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن حاجتها لـ 3 معاونين لوكيل الوزارة "معاون لشئون المعلمين ، معاون للتعليم الفنى، معاون لشئون المتابعة وتقويم الأداء"، طبقاً للقرار الوزارى رقم "206" بتاريخ 25 يونيو 2018م .

وحددت المديرية الشروط العامة لشغل الوظيفة من العاملين بالتربية والتعليم، وإجراءات التقدم للمسابقة والمستندات المطلوبة على أن تكون معتمدة بخاتم شعار الجمهورية، للإدارة التابع لها المتقدم، وحددت يوم 9 أغسطس المقبل آخر موعد لتقديم الطلبات باليد لتنسيق الوظائف الإشرافيه بالمديرية .

شروط التقديم