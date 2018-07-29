محافظ الشرقية: حظر حرق قش الأرز ومكامير الفحم.. و2000 جنيه غرامة للمخالفين

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية القرار رقم9024 لسنة 2018، بإلزام رؤساء الوحدات المحلية فى نطاق دائرة المحافظة والإدارات الزراعية والبيئية والجهات الأمنية كل فى نطاق اختصاصه بعدم السماح بحرق قش الأرز لما يسببه من انبعاث وتسرب ملوثات الهواء على أن يتم التعامل مع تلك المخلفات من خلال الآليات المعدة لهذا الغرض ولتأثير خطورة الانبعاث على الصحة العامة والأمن العام.

كما قرر محافظ الشرقية حظر حرق قش الأرز نهائيًا بنطاق دائرة المحافظة وحظر تشغيل المكامير والفواخير والمسابك المرخصة فى غيرالأوقات المرخص بها وخضوع مرتكبى ذلك للعقوبات الجنائية المقررة فى هذا الشأن على أن تتولى الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والعُمد والمشايخ والغفر على مستوى كل قرية مراقبة ومنع عملية الحرق.

كذلك حظر تشغيل المكامير والفواخير نهائيا خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 30 نوفمبر وحظر تشغيل المسابك المرخصة بعد الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السابعة صباح اليوم التالى وغلق المصانع الغير مرخصة ومنع الحرق المكشوف مع تشديد الرقابة على المقالب العمومية وتشديد الرقابة على السيارات بمعرفة إدارة المرور وخاصة سيارات النقل والأجرة والسرفيس وضبط السيارات المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

شدد خالد سعيد، على تحصيل مبلغ 2000 جنيه من المُخالف بصفة فورية لكل فدان أو جزء منه قيمة تكاليف أعمال الإطفاء وإزالة أثار حرق قش الأرز ويتم تحصيلها بالطريق الإدارى بمعرفة الوحدة المحلية.

ونبه محافظ الشرقية، على الجهات المختصة مديرية أمن الشرقية - الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى ومديرية الزراعة كل فى نطاق اختصاصه تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ صدوره وتحرير المحاضر اللازمة وإزالة المخالفات على نفقة مرتكبيها دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة فى هذا الشأن.