مؤتمر الشباب يعرض فيلما تسجيليا لتصريحات السيسي حول أهمية قواعد البيانات

كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان - محسن البديوى

عرضت جلسة المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، بالمؤتمر السادس للشباب، تصريحات الرئيس السيسي خلال مؤتمرات الشباب السابقة حول "أهمية قواعد البيانات".

فى السياق ذاته، كشف المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات، عن إتاحة خدمة الرقم القومى لكافة التطبيقات الحكومية بالتعاون مع وزارة التخطيط لتقديم خدمات المعلومات من قواعد البيانات وخدمات الرقم القومى، أغسطس المقبل، مؤكدا إضافة ملف خدمات للحفاظ على خصوصيات المواطنين، حيث تظهر بيان الخدمة للموظف فقط.