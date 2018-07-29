مؤتمر الشباب.. الرئيس السيسي يُكرم أول فتاة تفوز بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة

كتب عبد اللطيف صبح

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى الفتاة إيمان راغب السيد من كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، وهى رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ، وهى أول طالبة فى تاريخ الجامعات المصرية تفوز بهذا المنصب، بالإضافة لكونها الطالبة المثالية بالكلية والجامعة.

كما تعتبر إيمان ممثل الطلاب بلجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وعضو شرفى بنقابة المهندسين، وعضو بجمعية المهندسين المدنيين، وعضو بنموذج محاكاة مجلس الوزراء المصرى بالجامعة الأمريكية.

وأكدت إيمان فى تصريح لـ"اليوم السابع" انها سعيدة بالتواصل بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والشباب بشكل مباشر، كما أعربت عن سعادتها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لها ووجهت له الشكر لتشجيعها.