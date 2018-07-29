فيديو وصور.. تصريحات السيسي فى جلسة "تطوير منظومة التأمين الصحى" بمؤتمر الشباب

كتب محمد الجالى

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، جانب من تصريحاته جلسة" تطوير منظومة التأمين الصحي " من المؤتمر السادس للشباب، جامعة القاهرة 2018 في ثاني أيام انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب.

وجاءت التصريحات كالتالي:-

• خدمة قوائم الانتظار ساعدت 9 الاف مريض من أصل 12 ألف مريض مسجل علي قوائم انتظار وزارة الصحة، بإجمالي تكلفة مليار جنيه مصري.

• تحقيق الإصلاح و التقدم يعتمد علي دوام الاستقرار و الأمن و هم شرط لنجاح أي نظام جديد مثل النظام الصحي و التعليمي المقترح .

• الدول المتقدمة مثل اليابان لم تتعرض خلال الـ 60 عاما الماضية إلى حالة عدم استقرار لذلك كانت قادرة على النهوض.



















