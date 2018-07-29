video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 01:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

خدمة قوائم الانتظار ساعدت 9 آلاف مريض..

فيديو وصور.. تصريحات السيسي فى جلسة "تطوير منظومة التأمين الصحى" بمؤتمر الشباب

الأحد، 29 يوليه 2018 01:09 م
فيديو وصور.. تصريحات السيسي فى جلسة "تطوير منظومة التأمين الصحى" بمؤتمر الشباب الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
إضافة تعليق

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، جانب من تصريحاته جلسة" تطوير منظومة التأمين الصحي " من المؤتمر السادس للشباب، جامعة القاهرة 2018 في ثاني أيام انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب.

 

وجاءت التصريحات كالتالي:-

• خدمة قوائم الانتظار ساعدت 9 الاف مريض من أصل 12 ألف مريض مسجل علي قوائم انتظار وزارة الصحة، بإجمالي تكلفة مليار جنيه مصري.

• تحقيق الإصلاح و التقدم يعتمد علي دوام الاستقرار و الأمن و هم شرط لنجاح أي نظام جديد مثل النظام الصحي و التعليمي المقترح .

• الدول المتقدمة مثل اليابان لم تتعرض خلال الـ  60 عاما الماضية إلى حالة عدم استقرار لذلك كانت قادرة على النهوض.


 

 

 

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسي: الهجوم على التأمين الصحى الجديد يفقد المواطن الثقة فى المنظومة

الرئيس السيسي: لولا الإجراءات الصعبة لوصل الاقتصاد المصرى لنقطة كارثية

السيسي: ما تحقق فى السنوات الماضية محاولة للحفاظ على الدولة المصرية

بشائر الخير لصحة المصريين X المؤتمر الوطنى للشباب.. توفير 130 مليون دولار للقضاء على فيروس سى... القوات المسلحة تنتج ألبان الأطفال العام المقبل لمنع استيرادها.. وإنجاز منظومة التأمين الصحى الجديدة فى 8 سنوات

السيسي

مؤتمر الشباب

التامين الصحي

خبر

وزيرة الصحة

قوائم الانتظار

اخبار مصر اليوم




لا تفوتك
بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة