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فيديو وصور.. الرئيس السيسي: "فيه ناس خدت تكافل وكرامة ويمكن ما تستحقش"

الأحد، 29 يوليه 2018 02:29 م
فيديو وصور.. الرئيس السيسي: "فيه ناس خدت تكافل وكرامة ويمكن ما تستحقش" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى – إبراهيم حسان - محسن البديوى
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أكد المهندس تامر هواش، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن الهيئة تمتلك منصة بيانات عملاقة تحتوى على تحليلات بين الجهات يتم تحديثها آليًا دون أى تدخلات بشرية، مشيرًا إلى أن تعداد سكان مصر وصل لـ104 ملايين نسمة، منقسم لـ27 مليون أسرة، ومتوسط عدد الأسرة الواحدة من 4 لـ 5 أفراد.

وأوضح هواش، خلال كلمته بجلسة "المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا لمستوى الفقر بأرياف الصعيد عن المناطق الأخرى، 

 

وضرب "هواش"، مثالًا بإحدى القرى فى صعيد مصر، والمكونة من 5 آلاف أسرة تعانى الفقر المدقع، مشيرًا إلى أن منصة البيانات تحدد من يستحق ومن لا يستحق برامج الدعم، وتحدد الأفراد الحاصلين على برامج الحماية الاجتماعية والمؤمن عليهم ومن لديهم بطاقات تموين، ومن يستحقون ذلك.

كما ضرب مثالًا آخر، لبرامج الحماية الاجتماعية، قائلًا:"نقدر نحدد الأسر والأفراد غير الحاصلين على برامج الحماية.. ونوصل لـ202 فرد، مكونين من 58 أسرة موجودين لدينا بالأسماء.. يعنى إحنا ممكن ندى الناس الأكثر فقرًا".

فيما عقب الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلًا: "هذه البيانات تحدد المستهدفين بدون استبيانات.. والبيانات أعطتنا رقم 58 أسرة يستحقون برامج الحماية، وربما لم يحصلوا على تكافل وكرامة لأسباب أخرى.. وفيه ناس خدت تكافل وكرامة ويمكن ما تستحقش.. بس بالكلام والإجراءات نقدر نقول إننا نستهدف الـ 58 أسرة من غير ما يطلبوا".


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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