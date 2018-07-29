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الأحد، 29 يوليه 2018 08:05 م
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فيديو.. وزيرة التضامن: نتعاون مع الجمعيات الأهلية لمساعدة الأسر الفقيرة

الأحد، 29 يوليه 2018 03:22 م
فيديو.. وزيرة التضامن: نتعاون مع الجمعيات الأهلية لمساعدة الأسر الفقيرة مؤتمر الشباب
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان – محسن البديوى
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أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك عملا مهما لوزارة التضامن بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وهو الحصول على قواعد بيانات تشمل الأسماء والأرقام القومية والتى تعمل على مساعدتهم.

وقالت غادة والى، خلال جلسة "المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، إن وزارة التضامن استطاعت التعرف على الأموال التى تحصل عليها الأسر الفقيرة، واكتشف أن هناك أسر تحصل على "20 جنيها" شهريا، وهناك جمعيات أخرى تمنح مساعدات عينية كثيرة معظمها موسمى.

 

وأشارت وزيرة التضامن، إلى التنسيق مع هذه الجمعيات، كى يتم منحها أسماء بعض المواطنين التى لا تنطبق عليها شروط وزارة التضامن الاجتماعى، لمساعدتها، وتم ذلك بالفعل مع بيت الزكاة والصدقات المصرى بالتنسيق مع شيخ الأزهر، الذى يتم إرسال قوائم بأسماء أشخاص لمساعدتهم، وكذلك جمعية الأورمان، متابعة: "نعطى من ينطبق عليه الشروط التى وضعتها الدولة فى حدود مواردها، ونعطى للجمعيات قوائم أشخاص لمساعدتها".


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غادة والى

وزيرة التضامن الاجتماعى

مؤتمر الشباب

السيسى

جامعة القاهرة




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