فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

مازالت التقارير الإعلامية والصحف العالمية، تكشف سجل النظام القطرى الأسود والممارسات الخبيثة التى قام بها من أجل استضافة مونديال 2022، فقبيل 10 ديسمبر 2010 وهو تاريخ فوز الدوحة بكأس العام 2022، انتهج مسئولو قطر سلوكا مشينا ضاربين عرض الحائط بالقوانين الدولية من أجل انتزاع تنظيم الكأس.
ونشر المعارض القطرى خالد الهيل مقطع فيديو يفضح رشاوى قطر وسلوكها، وكتب قائلا: "ﻣﻮﻧﺪﻳﺎﻝ ﻗﻄﺮ فى ﻣﻬﺐ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﻔﻀﺢ ﺧﺮﻕ ﻗﻄﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ والتنافس الشريف".
ﻣﻮﻧﺪﻳﺎﻝ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﻣﻬﺐ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﻔﻀﺢ ﺧﺮﻕ ﻗﻄﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ والتنافس الشريف. pic.twitter.com/gDVc4ZPWRR— Khalid Al-Hail خالد الهيل (@khalidalhaill) July 29, 2018
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بواسطة:
Mouaman
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