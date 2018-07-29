فيديو صور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة التعديات على طريق البلاجات

الإسماعيلية - السيد فلاح وجمال حراجى

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، ونائبه اللواء محمد أبو الذهب ومحمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ، بحملة مكبرة شاركت بها قوات الأمن لاستكمال تنفيذ أعمال إزالة ورفع كافة أشكال التعديات الواقعة على طريق البلاجات "عمارة السياحى" بدءًا بمحيط المنطقة المخصصة لإقامة مشروع سوق السمك المطور الجديد، والذى يجرى العمل فى إنشاؤه على بحيرة الصيادين بطريق "عمارة السياحى" البلاجات

وكان محافظ الإسماعيلية، ومدير الأمن، ومرافقيهم، من القيادات قد قاموا بالإشراف والمتابعة على تنفيذ أعمال تلك الحملة، ومتابعة رفع وإزلة ما يزيد عن 12 حالة فى شكل مبانى ومقهى وبعض المحلات والعشش والبنايات الصغيرة المخالفة للقانون.

وقد نجحت الحملة فى إزالة جميع التعديات الواقعة على تلك المساحات بالكامل، وتسويتها بمستوى سطح الأرض، ورفع وإزالة كافة المخلفات الناتجة عن الإزالة.

وخلال تنفيذ أعمال الحملة أكد المحافظ، أنه لا بد من تفعيل الآليات التنفيذية لجميع حملات الإزالة وعدم التهاون أو السماح بعودة تلك التعديات وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة، كما أكد على المضى قدما فى تنفيذ تلك الحملات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، حتى يتم القضاء تمامًا على أى شكل من أشكال التعديات والحفاظ على المظهر الجمالى للإسماعيلية.



محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بحملة إزالة التعديات بمنطقة البلاجات



محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بحملة إزالة التعديات بمنطقة البلاجات



محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بحملة إزالة التعديات بمنطقة البلاجات



محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بحملة إزالة التعديات بمنطقة البلاجات



محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بحملة إزالة التعديات بمنطقة البلاجات



محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بحملة إزالة التعديات بمنطقة البلاجات



محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بحملة إزالة التعديات بمنطقة البلاجات



محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بحملة إزالة التعديات بمنطقة البلاجات



محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بحملة إزالة التعديات بمنطقة البلاجات



محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بحملة إزالة التعديات بمنطقة البلاجات



محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بحملة إزالة التعديات بمنطقة البلاجات



محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بحملة إزالة التعديات بمنطقة البلاجات



محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بحملة إزالة التعديات بمنطقة البلاجات