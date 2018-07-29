فيديو ..السيسي يمنح الفرصة لأحد المتحدثين لإكمال شرحه: "إحنا جايين عشان نسمعكم"

كتب سمير حسنى – إبراهيم حسان - محسن البديوى

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائمين على مؤتمر الشباب، بإتاحة الفرصة للدكتور أمير طاهر عضو هيئة الرقابة الإدارية لشرح المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، وخريطة الإصلاح الإدارى، قائلًا :"هنمنح الدكتور أمير الفرصة.. إحنا جايين عشان نسمعهم".

الدكتور أمير طاهر

وقال الرئيس السيسي، خلال جلسة "المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة: "الميكنة لو تمت بالكفاءة التى نتمناها وتم الانتهاء منها خلال عام ونصف، فسيكون هناك تغيير حقيقى فى الأداء المتكامل والسرعة، وسترى المنظومة مصر بكل تفاصيلها وسنقدم لنا خدمات وجهد".

وشدد الرئيس، على أهمية المنظومة المعلوماتية الجديدة، قائلًا: "الموضع دا أساس العالم المتقدم الحقيقى القادرة على الميكنة والانتقال لمنطقة أخرى".