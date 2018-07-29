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فتح باب الترشح على شعبة البترول الغرفة التجارية بكفر الشيخ لاختيار 15 عضوا

الأحد، 29 يوليه 2018 02:24 م
فتح باب الترشح على شعبة البترول الغرفة التجارية بكفر الشيخ لاختيار 15 عضوا المهندس أحمد محمود الرفاعى رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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بدأت الغرفة التجارية بكفر الشيخ، اليوم الأحد، فتح باب الترشح لمجلس إدارة شعبة المواد البترولية بالغرفة حتى الاثنين 6 أغسطس المقبل، لاختيار مجلس إلإدارة الشعبة المكونة من 15 عضوًا.

 

وقال المهندس أحمد محمود الرفاعى، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن الغرفة التجاربة فتحت أبوابها أمام الراغبين من أصحاب محلات الزيوت والشحوم، ومحطات الوقود، وأصحاب المستودعات، للترشح لمجلس الإدارة شعبة البترول، ولم يتقدم أحد حتى الآن، مؤكدًا على سيتم إعلان أسماء المرشحين بمقر الغرفة يوم 7 أغسطس المقبل، وفتح باب الطعون والتظلمات خلال الفترة من 12 حتى 15 أغسطس، وإعلان نتيجة التظلمات يوم 19 أغسطس، وأخر موعد لسداد اشتراك الشعبة 26 أغسطس، وستعلن أسماء الجمعية العمومية للشعبة بعدها.

 

وأضاف الرفاعى، لـ"اليوم السابع "، أن عمليات إجراء انتخابات مجلس إدارة الشعبة ستبدأ يوم 9 سبتمبر المقبل، بنادى الزراعيين بكفر الشيخ بدء من الساعة التاسعة صباحًا للساعة الخامسة مساء، لاختيار 15 عضوًا لمجلس إدارة الشعبة، وانتخابات هيئة مكتب الشعبة المكونة من الرئيس والوكيلين والسكرتير العام، وستُجرى عمليات الفرز فى مقر الغرفة التجارية.

 

وقال مصدر بالغرفة التجارية، إنه من المحتمل ترشح 30 مرشحًا من أعضاء الشعبة، وسيتقدمون بأوراق ترشحهم خلال الأيام المقبلة.

 


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