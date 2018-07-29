ضبط 12 عاطلا بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش بحملة أمنية بالقليوبية

شنت مباحث مديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية، حملة أمنية مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية فى جميع مراكز المحافظة، والتى أفرت عن ضبط 12 عاطلا بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة بأنواعها، وذلك تحت إشراف اللواء إيهاب خيرت مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "عودة ع"، سن 28 عاطل ومقيم جزيرة بلى وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 150 جراما ومبلغ مالى 1800 جنيه وهاتف محمول بقصد الاتجار، وضبط كلا من "مصطفى م" سن 22 عاطل، و"أحمد ب" سن 21 عاطل ومقيمان مساكن الموالح وبحوزتهما كميه من الحشيش المخدر تزن حوالى 25 جراما ومبلغ مالى 40 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار.

كما تم ضبط "عبد الدايم س"، سن 28 عاطل ومقيم مساكن الخانكة وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 20 جراما ومبلغ مالى 90 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار، وضبط "عصام الدين إ" سن 22 عاطل ومقيم الحفير وبحوزته كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 70 جراما ومبلغ مالى 270 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة بقصد الاتجار.

وضبطبت الحملة أيضا "محمد أ" سن 23 سائق ومقيم سرياقوس بالخانكة وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 25 جراما وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 60 جراما ومبلغ مالى 570 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض كاتر بقصد الاتجار.