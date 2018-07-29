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ضبط شاب انتحل شخصية طالب بامتحان الدبلومات الفنية بأسوان

الأحد، 29 يوليه 2018 04:49 م
ضبط شاب انتحل شخصية طالب بامتحان الدبلومات الفنية بأسوان امتحانات الدبلومات الفنية - أرشيفية
أسوان ندى سليم
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ضبطت مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم الأحد، أحد الأشخاص عقب انتحاله شخصية طالب، خلال أداء امتحانات الدبلومات الفنية.

 

وتبين أن الشخص التي تم ضبطه انتحل صفة الطالب (م.ز.ر) باللجنة رقم (1727) دبلومات فنية، وذلك  لتأدية الإمتحان بدلًا عن الطالب المذكور، وفور علم لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة بهذه الواقعة، تم استدعاء الشرطة التى قامت بإلقاء القبض عليه، كما تم ابلاغ غرفة عمليات المديرية التي احالت الواقعة إلى الشئون القانونية بالمديرية لإتخاذ اللازم.

 


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