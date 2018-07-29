ضبط إسرائيلى تحرش بفتاة قاصر أثناء الصلاة فى المعبد اليهودى بالقدس

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى، أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على إسرائيلى يبلغ من العمر 59 عاماً بتهمة التحرش الجنسى والاعتداء على فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً فى أحد المعابد بمدينة القدس .

وأضافت القناة، أن تفاصيل القضية ترجع عندما تقدم والد الفتاة القاصر ببلاغ للشرطة يتهم رجل فى نهاية الخمسينيات من عمره بالقيام بلمس أعضاء حساسة لابنته بالمعبد اليهودى بالقدس، أثناء تأدية أحد الصلوات .

وأوضحت القناة أن الشرطة ألقت القبض على الرجل، وبدأت التحقيق معه عقب تفريغ كاميرات المعبد والتأكد من تحرش الرجل بالفتاة .