video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 01:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مركز شباب شرباص بدمياط يعاني الإهمال والملعب تحول لوكر للمدمنين

الأحد، 29 يوليه 2018 01:00 ص
صور.. مركز شباب شرباص بدمياط يعاني الإهمال والملعب تحول لوكر للمدمنين مركز شباب شرباص
دمياط عبده عبد الباري
إضافة تعليق
 
حالة من الإهمال الكبير تضرب مركز شباب شرباص بمركز فارسكور بمحافظة دمياط ، والذي يعد أحد أقدم مراكز الشباب بالمحافظة، ورغم تطوير جميع مراكز الشباب حول الجمهورية والوصول فيها لمعدلات ومستويات عالمية مميزة.
 
ولكن مركز الشباب العريق بشرباص يعيش حالة من الإهمال والضياع خلال الفترة الماضية، ورصدت عدسة اليوم السابع حالة الإهمال وانتشار بقايا أعقاب السجائر الذي يستخدمها المدمنين في تعاطي المخدرات ليلا بالملعب المهجور.
 
حالة الإهمال الكبيرة من نقص الخدمات والدعم المالى وقلة المشروعات الاستثمارية دفعت مجلس إدارة المركز للاستغاثة بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لإنقاذ المركز من الإهمال ويعمل على تطويره وتطوير معمل الحاسب الآلي أقدم معمل حاسب في محافظة دمياط والذي انشئ عام 1999.
 
ومن جانبه أكد مصطفى زرد ، نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب شرباص ، أن حال مركز شباب شرباص لا يسر عدو ولا حبيب.
وأوضح زرد أن مركز شباب شرباص يعانى من مجموعة من المشاكل ومنها عدم وجود ملعب كرة قدم حيث انه منذ عام 2002 قامت الوحدة المحلية بالقرية بقطع الكهرباء عن ملعب كرة القدم الذي أقيم على حرم النيل بالجهود الذاتية وتم إزالة السور المقام حول الملعب لكونه مقام بالمخالفة للقانون على الرغم من أن قطعة الأرض المقام عليها الملعب تعد متخللات وتوجد عشرات المنازل بحرم النيل وملاصقة للملعب تماما .
وتابع زرد : تعبنا شكاوى وتقديم مذكرات ورد محافظة دمياط ممنوع التخصيص الا بموافقة رئيس الجمهورية ويقولون لنا انتظروا لحين تشكيل المجالس المحلية.
وكشف أن وزارة الشباب لا تمانع في إنشاء ملعب نجيل صناعي بشرط وجود قطعة أرض. 
 
وأضاف زرد أن المركز يعاني منذ سنوات من آفة عدم الاهتمام بتطوير معمل الحاسب الآلي فى ظل رفض المديرية لتكهين الأجهزة التي هلكت تماما ولا تقبل أي صيانة  .
 

 


 


 


 


 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ دمياط: استمرار حملة الإزالة على جميع المراكز لاسترداد حق الدولة

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مركز شباب شرباص

حرم النيل وزاره الشباب والرياضة




لا تفوتك
السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة