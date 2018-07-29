صور.. مركز شباب شرباص بدمياط يعاني الإهمال والملعب تحول لوكر للمدمنين

دمياط عبده عبد الباري

حالة من الإهمال الكبير تضرب مركز شباب شرباص بمركز فارسكور بمحافظة دمياط ، والذي يعد أحد أقدم مراكز الشباب بالمحافظة، ورغم تطوير جميع مراكز الشباب حول الجمهورية والوصول فيها لمعدلات ومستويات عالمية مميزة.

ولكن مركز الشباب العريق بشرباص يعيش حالة من الإهمال والضياع خلال الفترة الماضية، ورصدت عدسة اليوم السابع حالة الإهمال وانتشار بقايا أعقاب السجائر الذي يستخدمها المدمنين في تعاطي المخدرات ليلا بالملعب المهجور.

حالة الإهمال الكبيرة من نقص الخدمات والدعم المالى وقلة المشروعات الاستثمارية دفعت مجلس إدارة المركز للاستغاثة بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لإنقاذ المركز من الإهمال ويعمل على تطويره وتطوير معمل الحاسب الآلي أقدم معمل حاسب في محافظة دمياط والذي انشئ عام 1999.

ومن جانبه أكد مصطفى زرد ، نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب شرباص ، أن حال مركز شباب شرباص لا يسر عدو ولا حبيب.

وأوضح زرد أن مركز شباب شرباص يعانى من مجموعة من المشاكل ومنها عدم وجود ملعب كرة قدم حيث انه منذ عام 2002 قامت الوحدة المحلية بالقرية بقطع الكهرباء عن ملعب كرة القدم الذي أقيم على حرم النيل بالجهود الذاتية وتم إزالة السور المقام حول الملعب لكونه مقام بالمخالفة للقانون على الرغم من أن قطعة الأرض المقام عليها الملعب تعد متخللات وتوجد عشرات المنازل بحرم النيل وملاصقة للملعب تماما .

وتابع زرد : تعبنا شكاوى وتقديم مذكرات ورد محافظة دمياط ممنوع التخصيص الا بموافقة رئيس الجمهورية ويقولون لنا انتظروا لحين تشكيل المجالس المحلية.

وكشف أن وزارة الشباب لا تمانع في إنشاء ملعب نجيل صناعي بشرط وجود قطعة أرض.

وأضاف زرد أن المركز يعاني منذ سنوات من آفة عدم الاهتمام بتطوير معمل الحاسب الآلي فى ظل رفض المديرية لتكهين الأجهزة التي هلكت تماما ولا تقبل أي صيانة .