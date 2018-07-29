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الأحد، 29 يوليه 2018 02:37 ص
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صور..كوريا الجنوبية ترسل فريق إنقاذ طارئ إلى لاوس بعد أزمة انهيار سد

الأحد، 29 يوليه 2018 02:06 ص
صور..كوريا الجنوبية ترسل فريق إنقاذ طارئ إلى لاوس بعد أزمة انهيار سد فريق إنقاذ كورى جنوبى يصل لاوس
كتب وكالات _ تصوير أ.ف. ب
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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن طائرة عسكرية تحمل امدادات إغاثة غادرت إلى لاوس، فى أعقاب إعلان حكومة سول، أنها ستقدم مساعدات طارئة على خلفية الفيضانات المميتة الناجمة عن انهيار سد تحت الانشاء.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الوزارة إن امدادات الاغاثة تشمل 1200 بطانية وملابس ومواد صحية قدمتها الحكومة والصليب الأحمر الكورى الجنوبى وشركة "اس كيه" للهندسة والانشاءات.

وأضافت أن سول سترسل غدا فريق انقاذ طارئا إلى المنطقة المنكوبة مكون من 15 من الكوادر الطبية، وقد انهار يوم الاثنين الماضى سد تحت الانشاء فى جنوب شرق لاوس، مما أدى الى إغراق القرى المجاورة له بالمياه ومصرع أكثر من 12 شخصا، وما زال هناك مئات آخرون مفقودين، وتعتبر شركة "أس كيه" للهندسة والانشاءات، وهى شركة كورية جنوبية، شريكة فى مشروع بناء السد.

رجال الانقاذ فى لاوس
رجال الانقاذ فى لاوس

 

فرق الانقاذ تصل لاوس
فرق الانقاذ تصل لاوس

 

فريق إنقاذ كورى جنوبى يصل لاوس
فريق إنقاذ كورى جنوبى يصل لاوس

 

مساعدات غذائية
مساعدات غذائية

 


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