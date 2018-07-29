صور.. فتح مراكز الاقتراع فى الانتخابات العامة بكمبوديا

فنومبينه (رويترز)

فتحت مراكز الاقتراع فى كمبوديا، اليوم الأحد، وسط انتقادات لحملة قمع على المعارضين، يشنها رئيس الوزراء هون سين الذى يستعد للاحتفاظ بالسلطة بعد نحو 33 عاما فى منصبه.

والانتخابات العامة هى السادسة التى تجريها البلاد منذ عام 1993 عندما خرجت من الحرب التى استمرت لعقود، وفى العاصمة فنومبينه، اصطف بعض الناس مبكرا فى مراكز الاقتراع بوسط المدينة وهم يحملون بطاقات الهوية.



رئيس وزراء كمبوديا يدلى بصوته



انتخابات كمبوديا



رئيس الوزراء الكمبودي هون سين



مسئول أمنى يدلى بصوته



هون سين رئيس الوزراء الكمبودي