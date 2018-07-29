صور.. عهد التميمى تزور قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد الإفراج عنها

كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)

زارت الفتاة الفلسطينية عهد التميمى، اليوم الأحد، قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات، وذلك بعد الإفراج عنها من قبل الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، على شريط أخبارها، أنه فور إطلاق سراحها من السجون الإسرائيلية، اليوم، زارت عهد التميمى قبر عرفات فى مقر المقاطعة فى رام الله.



جانب من وصول عهد التميمى

وأفادت القناة على موقعها الإلكترونى، بأن التميمى زارت القبر بصحبة محمود العالول، نائب الرئيس الفلسطينى، محمود عباس "أبو مازن"، فى حركة فتح، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى قد أفرجت عن الشابة الفلسطينية، عهد التميمي، بعد أن قضت ثمانية أشهر فى السجن، لصفع وركل جندى إسرائيلى بالضفة الغربية المحتلة.



عهد التميمى داخل قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات



جانب من تواجد عهد التميمى أمام قبر عرفات



عهد التميمى تقبل قبر عرفات