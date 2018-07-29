video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 11:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور..بوتين يشهد عرض عسكرى بمناسبة يوم الأسطول الروسى

الأحد، 29 يوليه 2018 11:38 ص
صور..بوتين يشهد عرض عسكرى بمناسبة يوم الأسطول الروسى بوتين
سان بطرسبرج (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن الأسطول الروسى ساهم فى ضمان القدرات الدفاعية لبلاده وتحقيق التكافؤ الاستراتيجى فى العالم، مشيرا إلى أن الأسطول يلعب أيضا دورا هاما فى توفير "التعددية الاستراتيجية".

وأضاف بوتين خلال عرض عسكرى بمناسبة يوم الأسطول الروسى (حسبما نقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية) أن "الأسطول الروسى يسهم إسهاما كبيرا فى مكافحة الإرهاب الدولى، ويلعب دوراً هاما فى توفير التعددية الاستراتيجية".

احتفالات يوم الأسطول الروسى
احتفالات يوم الأسطول الروسى

 

الرئيس الروسى فى الاحتفالات
الرئيس الروسى فى الاحتفالات

 

بوتين
بوتين

 

جانب من احتفالات يوم الأسطول الروسى
جانب من احتفالات يوم الأسطول الروسى

 

طائرات عسكرية روسية
طائرات عسكرية روسية

 

موسكو تحتفل بيوم الأسطول الروسى
موسكو تحتفل بيوم الأسطول الروسى

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قيادة الأسطول الروسى تقرر إخراج غواصتين ذريتين من الخدمة

موسكو توافق على اتفاقية توسيع أراضى مركز إمداد الأسطول الروسى فى طرطوس

بوتين

يوم الاسطول الروسى

روسيا

روسيا تحتفل بيوم الاسطول الروسى

الاسطول الروسى




لا تفوتك
سفير مصر بالسودان: القيادات لديها إرادة لإنفاذ اتفاقيات التعاون بين البلدين

سفير مصر بالسودان: القيادات لديها إرادة لإنفاذ اتفاقيات التعاون بين البلدين

اليوم.. انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام من مطار برج العرب

اليوم.. انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام من مطار برج العرب

"فيس بوك" بديل لـ"التورنت".. "جروبات" على موقع التواصل تسرق أحدث أفلام هوليوود وتنشرها مجانا.. عملاق التواصل: حذف الأفلام ليس من مهمات إدارة المحتوى لعدم وجود بلاغات.. والتلاعب بسياستنا السبب فى انتشارها

"فيس بوك" بديل لـ"التورنت".. "جروبات" على موقع التواصل تسرق أحدث أفلام هوليوود وتنشرها مجانا.. عملاق التواصل: حذف الأفلام ليس من مهمات إدارة المحتوى لعدم وجود بلاغات.. والتلاعب بسياستنا السبب فى انتشارها

صور.. "فقدن البصر ولم يفقدن الأمل".. قصة 3 كفيفات ضمن أوائل الجمهورية فى الثانوية.. كتبن المناهج على طريقة "برايل" بأيديهن.. نورسين: تفوقن ولم يكرموننا.. ورنا: كليات رفعت لافتات "ممنوع دخول المكفوفين" فى وجوهنا

صور.. "فقدن البصر ولم يفقدن الأمل".. قصة 3 كفيفات ضمن أوائل الجمهورية فى الثانوية.. كتبن المناهج على طريقة "برايل" بأيديهن.. نورسين: تفوقن ولم يكرموننا.. ورنا: كليات رفعت لافتات "ممنوع دخول المكفوفين" فى وجوهنا

10 معلومات عن مشروع تطوير الهوية البصرية

10 معلومات عن مشروع تطوير الهوية البصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة