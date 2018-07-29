صور..بوتين يشهد عرض عسكرى بمناسبة يوم الأسطول الروسى

سان بطرسبرج (أ ش أ)

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن الأسطول الروسى ساهم فى ضمان القدرات الدفاعية لبلاده وتحقيق التكافؤ الاستراتيجى فى العالم، مشيرا إلى أن الأسطول يلعب أيضا دورا هاما فى توفير "التعددية الاستراتيجية".

وأضاف بوتين خلال عرض عسكرى بمناسبة يوم الأسطول الروسى (حسبما نقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية) أن "الأسطول الروسى يسهم إسهاما كبيرا فى مكافحة الإرهاب الدولى، ويلعب دوراً هاما فى توفير التعددية الاستراتيجية".



احتفالات يوم الأسطول الروسى



الرئيس الروسى فى الاحتفالات



بوتين



جانب من احتفالات يوم الأسطول الروسى



طائرات عسكرية روسية