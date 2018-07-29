صور.. اضبط مخالفة.. ورد النيل ورغاوي مخلفات المصانع تلوث مياه الرى فى قلين

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت شكاوى المزراعين بمحافظة كفر الشيخ وخاصة أهالي مركز قلين من سوء حالة مياه الري وتغطية ورد النيل والحشائش للمياه بالترع والمصارف ، وارتفاع رغاوي مخلفات المصانع في المياه والتي تحرق الزراعات ، وتتلفها سواء خضروات أو محاصيل ، وعندما يتناولها الإنسان تصيبه بالأمراض .

وقال رجب موسى ، من أهالي قلين ، نعاني من أهمال الري بقرى مركز قلين لعدم تطهير الترع والمصارف ، وسوء حالة المياه المليئة بمخلفات مصانع كفر الزيات ، ونرى أثارها في رغاوزي ترتفع بالزراعات عند تشغيل ماكينات رفع المياه التي تضح المياه بالقنوات لري الأراضي .

وأضاف موسى ، ل " اليوم السابع " ترعة المقطم التي نروى منها المئات من الأراضي يغطيها ورد النيل ، مما يفقدنا كميات كبيرة من المياه نحن في حاجة لها ، ولم نجد اهتمام من الري بتطهيرها ، وازالة ورد النيل والحشائش ، ومايزاد الطين بله أن المياه التي نروى أراضينا منها من مصرف بحر نشرت مليئة بمخلفات المصانع ،فعند تشغيل ماكينات الري ترتفع الرغاوي من المياه نتيجة المخلفات ، مما تضر الزراعات ، فتحرقها أحياناً ، وتتلفها أحياناً أخرى ، وعدد كبير من الأهالي يرفضون شراء الخضروات التي تُزرع في الأراضي بتلك المنطقة ،فنضظر لبيعها في أماكن أخرى حتى لا يخسر الفلاح.

وأكدت المهندسة جيهان مسعود ، رئيس مركز ومدينة قلين ، إنها ستتواصل مع المهندس أشرف المحمدي وكيل وزارة الري، والجمعيات الزراعية لحل تلك المشكلة وإزالة ورد النيل ، ورفع الأمر للواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ.