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الأحد، 29 يوليه 2018 03:38 ص
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صور.. اضبط مخالفة.. ورد النيل ورغاوي مخلفات المصانع تلوث مياه الرى فى قلين

الأحد، 29 يوليه 2018 03:00 ص
صور.. اضبط مخالفة.. ورد النيل ورغاوي مخلفات المصانع تلوث مياه الرى فى قلين رغاوي مخلفاتت المصانع بقلين
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تعددت شكاوى المزراعين بمحافظة كفر الشيخ وخاصة أهالي مركز قلين من سوء حالة مياه الري وتغطية ورد النيل والحشائش للمياه بالترع والمصارف  ، وارتفاع رغاوي مخلفات المصانع في المياه والتي تحرق الزراعات ، وتتلفها سواء خضروات أو محاصيل ، وعندما يتناولها الإنسان تصيبه بالأمراض .
 
وقال رجب موسى ، من أهالي قلين ،  نعاني من أهمال الري بقرى مركز قلين لعدم تطهير الترع والمصارف ، وسوء حالة المياه المليئة بمخلفات مصانع كفر الزيات ، ونرى أثارها في رغاوزي ترتفع بالزراعات  عند تشغيل ماكينات رفع المياه التي تضح المياه بالقنوات لري الأراضي .
 
وأضاف موسى ، ل " اليوم السابع " ترعة  المقطم التي نروى منها المئات من الأراضي يغطيها ورد النيل ، مما يفقدنا كميات كبيرة من المياه نحن  في حاجة لها ، ولم نجد اهتمام من الري بتطهيرها ، وازالة  ورد النيل والحشائش ، ومايزاد الطين بله أن المياه التي نروى أراضينا منها من مصرف بحر نشرت مليئة بمخلفات المصانع ،فعند تشغيل ماكينات الري  ترتفع الرغاوي من المياه نتيجة المخلفات ، مما تضر الزراعات ، فتحرقها أحياناً ، وتتلفها أحياناً أخرى ، وعدد كبير من الأهالي  يرفضون شراء الخضروات التي تُزرع في الأراضي بتلك المنطقة ،فنضظر لبيعها في أماكن أخرى حتى لا يخسر الفلاح.
 
وأكدت المهندسة جيهان مسعود ، رئيس مركز ومدينة قلين ، إنها ستتواصل مع المهندس أشرف المحمدي وكيل وزارة الري، والجمعيات الزراعية  لحل تلك المشكلة وإزالة ورد النيل ، ورفع الأمر للواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ.
 
رغاوي مخلفاتت المصانع بقلين
رغاوي مخلفاتت المصانع بقلين

الرغاوي الضارة
الرغاوي الضارة

اثار مخلفات المصانع بالمياه
اثار مخلفات المصانع بالمياه

جانب من الرغاوي
جانب من الرغاوي

ورد النيل والحشائش تغطي الترعة
ورد النيل والحشائش تغطي الترعة
 

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