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الأحد، 29 يوليه 2018 01:20 م
خالد صلاح
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صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا لـ14 قتيلا و160 مصابا

الأحد، 29 يوليه 2018 01:05 م
صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا لـ14 قتيلا و160 مصابا مصاب فى زلزال أندونيسيا
جاكرتا (أ ش أ)
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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب جزيرة (لومبوك) الإندونيسية، إلى 14 قتيلا وأكثر من 160 مصابا.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن الزلزال الذى ضرب الجزيرة اليوم بقوة 4ر6 درجة على مقياس ريختر تسبب فى دمار أكثر من ألف منزل، وشعر به سكان جزيرة (بالى) القريبة، والتى لم ترد تقارير بشأن وقوع خسائر مادية أوبشرية بها.

وأوضح مسؤولو وكالة تخفيف من آثار الكوارث فى إندونيسيا أن الضاحية الشرقية بجزيرة (لومبوك) هى الأكثر ضررا، حيث لقى 10 أشخاص مصرعهم من بينهم سائح ماليزى، مشيرين إلى أن حصيلة الضحايا الإجمالية معرضة للارتفاع مع استكمال عمليات جمع البيانات.

جريح
جريح

 

جندى يقف قرب منزله منهار بسبب الزلزال
جندى يقف قرب منزله منهار بسبب الزلزال

 

زلزال فى إندونيسيا
زلزال فى إندونيسيا

 

مصاب فى زلزال إندونيسيا
مصاب فى زلزال إندونيسيا

 


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اندونيسيا

زلزال اندونيسيا

جزيره لومبوك

زلزال جزيره لومبوك

ضحايا زلزال اندونيسيا




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