صور .. أكبر مشروع للصرف الصحى بمدينة دمنهور بقيمة 200 مليون جنيه

البحيرة جمال أبو الفضل وناصرجودة

أطلقت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، أكبر مشروع لتطوير منظومة الصرف الصحى بمدينة دمنهورعاصمة المحافظة، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أولى مشكلة الصرف الصحى بالمحافظات اهتماما كبيرا.

ويعد مشروع الصرف الصحى بمدينة دمنهور من أكبر المشاريع الجارى تنفيذها بقيمة 200 مليون جنيه، حيث يضم تحديث شبكات الانحدار التى أقيمت قبل ثورة 52 بطول 22 كيلو مترا، حيث تم تنفيذ 4 كيلو متر من الشبكة حتى الآن، ويشمل إنشاء 3 روافع جديدة بمناطق العزيز عثمان وفلاقة والجملة تضم 9 وحدات "طلمبات رفع" تصل قدرة رفع الطلمبة الواحدة إلى 720 متر مكعب فى الساعة، ومقرر تسليم المشروع فى 30 إبريل 2019.

ويستهدف المشروع القضاء على مشاكل الصرف الصحى الىي قد تستجد فى المستقبل خاصة مع التوسعات فى المبانى والإنشاءات وزيادة الكتلة السكنية داخل مدينة دمنهور.

ومن جانبها أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة أن المشروع يضم تنفيذ أعمال خطوط إنحدار شبكات الصرف الصحى لـ 9 مناطق بمدينة دمنهورهى منطقة عبد السلام الشاذلى وتفريعاته ومنطقة خلف النادى الاجتماعى والمعهد الدينى وشبرا حتى مصرف 52 الممتد حتى الكوبرى العلوى وخط السكة الحديد ومناطق مستشفى الحميات والشريعة والقانون وفلاقة وسوق الجملة وخلف مديرية الأمن وخلف مستشفى الصدر.

وأوضحت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، أن تلك الخطوط تم إنشائها منذ زمن بعيد يصل بعضها إلى ما قبل ثورة يوليو 1952 بطريقة القبو من الطوب ونظرا للرؤية المستقبلية وفقا لسياسة الدولة وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تطوير خدمة الصرف الصحى للمواطنين.

وقال خالد حسين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، أنه نظرا لسوء حالة شبكة الصرف الصحى القائمة ببعض مناطق مدينة دمنهور والتى لم يتم تطويرها منذ إنشاؤها وفى ظل التوسع الرهيب فى إقامة العقارات والمنشآت الحديثة وزيادة المبانى السكنية، كان من الضرورى عمل إحلال وتطويرهذا الخطوط الرئيسية بمدينة دمنهور والتى تخدم المدينة بالكامل وتساهم فى حل كافة مشاكل الصرف الصحى بالمدينة، فضلا عن تفادى غرق المدينة فى مياه الأمطار كما حدث ببعض محافظات الجمهورية.

ومن جانبه شدد المهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور على دقة التصميمات للمشروع ودقة التنفيذ مع ضرورة الحفاظ على ألا يتأثر المواطن وبيئة مدينة دمنهور بأعمال تنفيذ إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بمدينة دمنهور بأطوال 22 كيلو متر أقطار مختلفة من 225 إلى 1000 مم حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 400 م فى شارع عبد السلام الشاذلى وجارى الأعمال بالمرحلة الثانية بطول 200 م طولى بأعماق حتى 6.5 م.















