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سماء المنطقة العربية تشهد ذروة تساقط شهب دلتا الدالويات الليلة

الأحد، 29 يوليه 2018 01:30 ص
سماء المنطقة العربية تشهد ذروة تساقط شهب دلتا الدالويات الليلة شهب - أرشيفية
كتب محمود راغب
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تشهد سماء المنطقة العربية، من منتصف الليل وخلال الساعات القليلة قبل شروق شمس اليوم الأحد 29 يوليو، ذروة تساقط شهب دلتا الدالويات السنوية .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن شهب دلتا الداويات تنشط سنويا من 12 يوليو إلى 23 أغسطس وتتساقط بمعدل يصل إلى 20 شهابا بالساعة عند ذروتها، موضحة أن هذه السنة سيتزامن معها وجود القمر فى قبة السماء حيث سيكون بمرحلة الأحدب المتناقص بعد يوم من خسوفه الكلى ما سيتسبب فى طمس معظم الشهب الخافتة، ولكن الفرصة قائمة لرؤية بعض الشهب البراقة عند محاولة رصدها من موقع مظلم بعيد عن أضواء المدن، حيث تنطلق الشهب ظاهرياً من أمام مجموعة نجوم الدلو باتجاه الأفق الجنوبي، ولكن يمكن أن تظهر من أى مكان في السماء.

وتابع التقرير، أنه من المعروف أن زخات الشهب السنوية تنشأ عندما تمر الكرة الأرضية عبر الحطام المتناثر على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تصطدم قطع من الحصى بأعلى الغلاف الجوى للأرض وتحترق على ارتفاع يتراوح من 70 إلى 100 كم ، عندها تظهر كشريط من الضوء.

وبشكل عام فإن أفضل وقت لمراقبة هذه الشهب فى الساعات قبل ظهور ضوء الفجر ويجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيداً عن أضواء المدن، ويجب على الراصد أن يعطى نفسه ساعه على الأقل لرؤية أحد الشهب، وأيضاً تحتاج عين الإنسان إلى حوالى 20 دقيقة لتتكيف مع الظلام ولا توجد حاجة لاستخدام معدات خاصة لرؤية الشهب.

 

 

 


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الشهب

الوطن العربى

سماء الوطن العربى

شهب الدلويات




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