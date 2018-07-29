سفير مصر بصربيا: العلاقات الثقافية بين مصر وصربيا تشهد طفرة كبيرة

بلجراد (أ ش أ)

أكد سفير مصر فى صربيا السفير عمرو الجويلى أن العلاقات الثقافية بين مصر وصربيا تشهد حاليا طفرة كبيرة، متمثلة فى تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتفعيل آليات التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.

وقال الجويلى - فى بيان، اليوم الأحد، إن التواصل مع المجتمع الصربى تم من خلال الفنون والثقافة باعتبارهما لغة مشتركة بين جميع شعوب العالم"، مشيرا إلى الاحتفالات بمناسبة مرور 110 أعوام على العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن الإقبال الجماهيرى على حضور الاحتفالية بالمسرح الوطنى الصربى النظير للأوبرا المصرية هو أبرز دليل على التواصل الثقافى المتميز بين الشعبين.

من جانبه، أشاد وزير الثقافة والإعلام الصربى فلادان بوفو سافيلفيتش بالإنجازات المصرية التى شكلت الكثير من ملامح الحضارة الإنسانية عبر العصور بداية من مصر القديمة وحتى الآن، معربا عن أماله فى أن يكون الشهر الثقافى لمصر فى بلاده انطلاقة لحضور مصرى متواصل فى صربيا، مقدما التهنئة لفرقة الرقص المسرحى الحديث بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها، داعيا لإعداد برنامج جديد للتعاون مع مصر فى المجال الثقافى خلال السنوات الثلاث القادمة.

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة قد وافقت على مشاركة فرقة "الرقص المسرحى الحديث" التابعة لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى احتفال سفارة مصر فى صربيا بذكرى ثورة يوليو، والذى أقيم الليلة الماضية، بحضور سفير مصر فى بلجراد، ووزير الثقافة والإعلام الصربي، مع نخبة من السياسيين والشخصيات العامة.