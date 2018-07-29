رئيس مدينة زفتى: فصل أملاك السكة الحديد لإنشاء محلات لتشغيل الشباب

أعلن اللواء محمد شوقى بدر رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، أنه جار فصل أملاك السكة الحديد عن الشارع العام لاستغلال المساحات المتبقية لإنشاء محلات ببحرى السكة الحديد.

وأوضح رئيس مدينة زفتى، أنه تمت المعاينة الميدانية التنسيقية من قبل قسم التخطيط العمرانى بمجلس المدينة وإدارة أملاك السكة الحديد وذلك لتقنين الإجراءات القانونية والتنفيذية لأعمال الفصل.

وأضاف شوقى، أن هذا يأتى بهدف خدمة الشباب من أبناء مركز ومدينة زفتى لتشغيل قاعدة عريضة منهم عن طريق إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بتلك المحلات من خلال برنامج التنمية المجتمعية "مشروعك".