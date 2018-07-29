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رئيس صربيا: بوتين وماكرون يزوران بلجراد نوفمبر المقبل

الأحد، 29 يوليه 2018 06:37 م
رئيس صربيا: بوتين وماكرون يزوران بلجراد نوفمبر المقبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون
موسكو (أ ش أ)
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قال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، أن نظيريه الروسى فلاديمير بوتين والفرنسى إيمانويل ماكرون سيزوران بلجراد فى نوفمبر المقبل.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم، أن الكرملين لم يعلن من جانبه عن مثل هذه الزيارة حتى الآن لكن الرئيس الصربى أكد فى تصريحات صحفية أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيزوران صربيا فى نوفمبر المقبل.

وأشار فوتشيتش - فى تصريحات سابقة - إلى أن زيارة بوتين ستكون شرفا كبيرا لبلاده، وهى الزيارة التى كشف عن موعدها للمرة الأولى وزير الخارجية الصربى إيفتسا داتشيتش.

وكان الرئيس الصربى قد هنأ الحكومة الروسية فى 12 يونيو الماضى بمناسبة العيد القومى ودعا بوتين لزيارة بلاده، كما التقى الرئيس الفرنسى خلال زيارة رسمية لباريس فى 17 يوليو الجارى.

 


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