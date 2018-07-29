رئيس جامعة مدينة السادات يشارك فى المجلس الأعلى للجامعات

المنوفية _محمد فتحى

شارك الدكتور أحمد محمد بيومى، رئيس جامعة مدينة السادات، باجتماع المجلس الأعلى للجامعات، والذى عقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقاعة أحمد لطفي السيد بجامعة القاهرة.

حضر المجلس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم قبيل افتتاح المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة.

وقال "بيومى" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حث على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي، لأن ذلك له دور رئيسى فى مراحل التنمية القادمة، وضرورة الاهتمام بالباحثين والمبتكرين والمتفوقين علمياً، لأنهم يملكون الطاقة للتقدم وتحقيق التنمية فى المجالات المختلفة .