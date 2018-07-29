رئيس الوزراء: الانتهاء من أولى مراحل تطوير مناطق الرويسات بشرم الشيخ قريبا

كتب أحمد حسن

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجرى الانتهاء من المرحلة الأولى بمشروع تطوير مناطق الرويسات بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، والذى يضم 31 عمارة توفر 496 وحدة سكنية، شاملة جميع المرافق، بتكلفة حوالي 141 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 95 %، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة بالكامل في نهاية شهر سبتمبر 2018.

وأضاف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، بنهاية العام الجارى 2018، والتى تتضمن إنشاء 37 عمارة توفر 624 وحدة سكنية، بالإضافة إلى المرافق، بتكلفة حوالى 177 مليون جنيه.​