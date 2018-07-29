video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 09:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس أكديما : توفير 820 صنف دوائى بالأسواق وهدفنا سد احتياجات المريض

الأحد، 29 يوليه 2018 09:00 ص
رئيس أكديما : توفير 820 صنف دوائى بالأسواق وهدفنا سد احتياجات المريض الدكتورة الفت غراب رئيس شركة اكديما التابعة لوزارة الصحة مع محررر اليوم السابع
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أكدت الدكتورة ألفت غراب رئيس شركة أكديما التابعة لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم توفير 820 صنف دوائى بالأسواق، وتقوم الشركة بإنتاجهم حالياً لافتة إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حددت استراتيجية محكمة لسد نواقص الأدوية بالأسواق.

وقالت الدكتورة ألفت غراب لـ"اليوم السابع"، إن الشركة مستعدة لسد أى عجز فى الأدوية  سواء بالإنتاج المحلى للأصناف المتوفرة لديها أو التعاقد على شرء الأدوية المستوردة حرصا على المريض.

وأوضحت الدكتورة ألفت غراب رئيس شركة أكديما، أن الفترة المقبلة ستشهد تحولا كبيرا فى توفير الأدوية فى السوق المحلى خاصة الأدوية الحيوية التى يحتاجها السوق المحلى، لافتة إلى أن التصدير على جدول اهتماما الشركة فى الفترة المقبلة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة: مصر وضعت 3 محاور رئيسية متكاملة للقضاء على فيروس سى

الصحة

اكديما

الادوية




لا تفوتك
سفير مصر بالسودان: القيادات لديها إرادة لإنفاذ اتفاقيات التعاون بين البلدين

سفير مصر بالسودان: القيادات لديها إرادة لإنفاذ اتفاقيات التعاون بين البلدين

اليوم.. انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام من مطار برج العرب

اليوم.. انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام من مطار برج العرب

"فيس بوك" بديل لـ"التورنت".. "جروبات" على موقع التواصل تسرق أحدث أفلام هوليوود وتنشرها مجانا.. عملاق التواصل: حذف الأفلام ليس من مهمات إدارة المحتوى لعدم وجود بلاغات.. والتلاعب بسياستنا السبب فى انتشارها

"فيس بوك" بديل لـ"التورنت".. "جروبات" على موقع التواصل تسرق أحدث أفلام هوليوود وتنشرها مجانا.. عملاق التواصل: حذف الأفلام ليس من مهمات إدارة المحتوى لعدم وجود بلاغات.. والتلاعب بسياستنا السبب فى انتشارها

صور.. "فقدن البصر ولم يفقدن الأمل".. قصة 3 كفيفات ضمن أوائل الجمهورية فى الثانوية.. كتبن المناهج على طريقة "برايل" بأيديهن.. نورسين: تفوقن ولم يكرموننا.. ورنا: كليات رفعت لافتات "ممنوع دخول المكفوفين" فى وجوهنا

صور.. "فقدن البصر ولم يفقدن الأمل".. قصة 3 كفيفات ضمن أوائل الجمهورية فى الثانوية.. كتبن المناهج على طريقة "برايل" بأيديهن.. نورسين: تفوقن ولم يكرموننا.. ورنا: كليات رفعت لافتات "ممنوع دخول المكفوفين" فى وجوهنا

10 معلومات عن مشروع تطوير الهوية البصرية

10 معلومات عن مشروع تطوير الهوية البصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة