رئيس أكديما : توفير 820 صنف دوائى بالأسواق وهدفنا سد احتياجات المريض

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة ألفت غراب رئيس شركة أكديما التابعة لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم توفير 820 صنف دوائى بالأسواق، وتقوم الشركة بإنتاجهم حالياً لافتة إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حددت استراتيجية محكمة لسد نواقص الأدوية بالأسواق.

وقالت الدكتورة ألفت غراب لـ"اليوم السابع"، إن الشركة مستعدة لسد أى عجز فى الأدوية سواء بالإنتاج المحلى للأصناف المتوفرة لديها أو التعاقد على شرء الأدوية المستوردة حرصا على المريض.

وأوضحت الدكتورة ألفت غراب رئيس شركة أكديما، أن الفترة المقبلة ستشهد تحولا كبيرا فى توفير الأدوية فى السوق المحلى خاصة الأدوية الحيوية التى يحتاجها السوق المحلى، لافتة إلى أن التصدير على جدول اهتماما الشركة فى الفترة المقبلة.