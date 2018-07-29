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دفاع محمد عبد السلام: سلمنا الرقابة المالية حكم إعادة موكلى لانتخابات مصر للمقاصة

الأحد، 29 يوليه 2018 03:01 م
دفاع محمد عبد السلام: سلمنا الرقابة المالية حكم إعادة موكلى لانتخابات مصر للمقاصة عاطف الشريف محامى محمد عبد السلام المرشح لانتخابات رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة
كتب هانى الحوتى
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أعلن عاطف الشريف محامى محمد عبد السلام المرشح لانتخابات رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، تسلم الهيئة العامة للرقابة المالية منذ ساعات قليلة الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة الإدارية العليا أمس السبت، بقبول طعن موكله على استبعاده من انتخابات رئاسة الشركة المقررة غدا الاثنين.
 
 
وأضاف الشريف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المنافس أشرف الضبع تقدم باستشكال أمام المحكمة الإدارية العليا للطعن على حكمها أمس، ورد موكله باستشكال لاستمرار تنفيذه، متابعاً أنه متواجد بالمحكمة حالياً فى انتظار تحديدها جلسة لنظر الاستشكالين.
 
 
وأصدرت محكمة الإدارية العليا، حكماً أمس السبت، بقبول طعن محمد عبد السلام على حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 47326 لسنة 72 قضائية باستبعاده من الترشح على رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.
 
 
ودعا مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، إلى جمعية عامة عادية يوم 30 يوليو الجارى لاختيار رئيس جديد للشركة بعد انتهاء مدة المجلس الحالى يوم 17 يوليو، ويتقدم على رئاسة الشركة  أشرف الضبع ومحمد عبد السلام فقط.
 

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الرقابة المالية




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