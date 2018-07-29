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الأحد، 29 يوليه 2018 08:41 م
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ختام فعاليات المستوى الأول من برنامج التوجيه المهنى لصيادلة المنوفية

الأحد، 29 يوليه 2018 08:27 م
ختام فعاليات المستوى الأول من برنامج التوجيه المهنى لصيادلة المنوفية جانب من الندوة
المنوفية - محمود شاكر
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أنهت اليوم، الأحد، نقابة صيادلة المنوفية المستوى الأول من برنامج التوجيه المهنى بحضور أكثر من 600 مشترك بالمنحة بين طلاب كليات الصيدلة وخريجيها، وعدد من أعضاء المهن الطبية .

 

وقال الدكتور محمود قصد، المتحدث الإعلامى للنقابة منسق عام المنحة، إن المنحة نموذج تدريبى متكامل لتأهيل شباب الصيادلة لسوق العمل من خلال برامج ومواضيع متعددة داخل المنحة، والتى تواكب متطلبات سوق العمل مثل اليقظة الدوائية والصيدلة الإكلينيكية وصيدلة المجتمع والتحاليل الطبية والإسعافات الأولية ومهارات كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى التصنيع الدوائى واحتراف اللغة الأجنبية، كل ذلك تم تناوله بالمنحة على مدار شهر كامل من التأهيل المحترف لشباب الصيادلة من خلال كبار المحاضرين، وبرعاية كيانات عريقة مع نقابة صيادلة المنوفية، حيث انعقدت المنحة تحت رعاية وإشراف النقابة العامة لصيادلة مصر، وكلية الصيدلة جامعة المنوفية، ومديرية الشئون الصحية بالمنوفية.

 

وأضاف "قصد" أن الهدف الأساسى للبرنامج هو إعداد كوادر صيدلانية مؤهلة من أبناء المنوفية جديرة بالمنافسة على الفرص المختلفة فى سوق العمل، وتحقيق تطوير للمجالات المختلفة من العمل الصيدلى، وفتح آفاق جديدة أمام الصيادلة.


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