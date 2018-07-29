جامعة بنى سويف: إنشاء وحدة جراحة قرنية بالتعاون مع مستشفى فيكتوريا بإنجلترا

وافق مجلس جامعة بنى سويف فى جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور منصورحسن، رئيس الجامعة على توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ومستشفى فيكتوريا بالمملكة المتحدة والموافقة على إنشاء وحدة جراحات القرنية وبنك العيون وموافقة مجلس إدارة المستشفى على ذلك.

وأوضح منصورحسن، أن وحدة طب وجراحة العيون بكلية الطب بالجامعة قد فوضته كرئيس للجامعة وأستاذ طب وجراحة العيون بالكلية، وأيضًا الدكتور حسام الدين محمد خليل أستاذ طب وجراحة العيون - بالتوقيع على هذا البروتوكول والذى يعد إضافة كبيرة فى مجال هام جدا لطب وجراحة العيون لاستكمال الصرح الطبى الكبير بجامعة بنى سويف.

يذكر أن مستشفى فيكتوريا بالمملكة المتحدة هى من المستشفيات العالمية التى تحظى بشهرة عالمية وسمعة دولية فى جميع أنحاء العالم بريادتها للتقنيات والعلاجات الجديدة والمبتكره بدرجة عالمية من الناحية التقنية والتكنولوجية الطبية الحديثة.