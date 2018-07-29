video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 03:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة بنى سويف: إنشاء وحدة جراحة قرنية بالتعاون مع مستشفى فيكتوريا بإنجلترا

الأحد، 29 يوليه 2018 02:33 م
جامعة بنى سويف: إنشاء وحدة جراحة قرنية بالتعاون مع مستشفى فيكتوريا بإنجلترا جانب من الاجتماع
بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق

وافق مجلس جامعة بنى سويف فى جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور منصورحسن، رئيس الجامعة على توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ومستشفى فيكتوريا بالمملكة المتحدة والموافقة على إنشاء وحدة جراحات القرنية وبنك العيون وموافقة مجلس إدارة المستشفى على ذلك.

 

وأوضح منصورحسن، أن وحدة طب وجراحة العيون بكلية الطب بالجامعة قد فوضته كرئيس للجامعة وأستاذ طب وجراحة العيون بالكلية، وأيضًا الدكتور حسام الدين محمد خليل أستاذ طب وجراحة العيون - بالتوقيع على هذا البروتوكول والذى يعد إضافة كبيرة فى مجال هام جدا لطب وجراحة العيون لاستكمال الصرح الطبى الكبير بجامعة بنى سويف.

 

يذكر أن مستشفى فيكتوريا بالمملكة المتحدة هى من المستشفيات العالمية التى تحظى بشهرة عالمية وسمعة دولية فى جميع أنحاء العالم بريادتها للتقنيات والعلاجات الجديدة والمبتكره بدرجة عالمية من الناحية التقنية والتكنولوجية الطبية الحديثة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"اليوم السابع" يخترق سوق "قطع غيار البشر".. اختبار توافق الأنسجة «كوس ماتش» كلمة السر فى عمليات استئصال الكلى.. سمسار أعضاء: سعر الكلية وصل إلى 20 ألف دولار وفص الكبد بـ32 ألف دولار والقرنية بـ5 آلاف دولار

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعه بنى سويف

وحده جراحات القرنيه

مستشفى فيكتوريا بانجلترا




لا تفوتك
بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة