تعرف على طريقة تقديم شكوى أو بلاغ لهيئة الرقابة الإدارية

إعداد:محمد إبراهيم

تعتبر هيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017 و​لها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و الوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لإتخاذ ما يرونه بشأنها.

​الشكاوي التي تختص بها الهيئة:

1 - أوجه الخلل والقصور فى الجهاز الإدارى بالدولة .

2 - مخالفة العاملين لتنفيذ القوانين واللوائح .

3 - إهمال العاملين فى آداء واجبات ومسئوليات وظائفهم .

4 - سوء تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين .

5 - أى وقائع تتعلق بالمساس بالمال العام أو الوظيفة العامة.

أسلوب تقديم الشكوي

أولاً : من خلال مكتب خدمة المواطنين:

شكاوى مكتوبة أو بلاغات شفهية يتقدم بها المواطنون بأنفسهم لمكاتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي للهيئة الكائن فى تقاطع شارعى النزهة وأسماء​ فهمى بمدينة نصر أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها فى جميع المحافظات .

ثانياً : من خلال البريد العادى :

ترسل الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية بعنوانها الموضح بعاليه بصندوق بريد رقم 111 هليوبلس .

ثالثاً : من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة :

من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية www.aca.gov.eg ثم الدخول على قسم "الشكاوى" بالقائمة الرئيسية ثم إختيار "إرسال شكوى"، وملء نموذج الشكوى والضغط على زر إدخال.​​

رابعاً : من خلال الفاكس :

ترسل الشكاوى على الفاكس رقم 0020222915403 ، أو تليفون الهيئة 0020222902728 أو الرقم المختصر 16100 والخاص بإسلوب تقديم الشكاوى .

كما سيتم إخطار الشاكي بنتيجة فحص شكواه بواسطة رسالة SMS على رقم الهاتف المحمول المرسل بالشكوى.​

شكل تقديم الشكوى:

"مرفق صورة رقم 1"