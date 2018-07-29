تعرف على طريقة تقديم شكوى أو بلاغ لهيئة الرقابة الإدارية

تعتبر هيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017 ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و الوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لإتخاذ ما يرونه بشأنها.
الشكاوي التي تختص بها الهيئة:
1 - أوجه الخلل والقصور فى الجهاز الإدارى بالدولة .
2 - مخالفة العاملين لتنفيذ القوانين واللوائح .
3 - إهمال العاملين فى آداء واجبات ومسئوليات وظائفهم .
4 - سوء تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين .
5 - أى وقائع تتعلق بالمساس بالمال العام أو الوظيفة العامة.
أسلوب تقديم الشكوي
أولاً : من خلال مكتب خدمة المواطنين:
شكاوى مكتوبة أو بلاغات شفهية يتقدم بها المواطنون بأنفسهم لمكاتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي للهيئة الكائن فى تقاطع شارعى النزهة وأسماء فهمى بمدينة نصر أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها فى جميع المحافظات .
ثانياً : من خلال البريد العادى :
ترسل الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية بعنوانها الموضح بعاليه بصندوق بريد رقم 111 هليوبلس .
ثالثاً : من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة :
من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية www.aca.gov.eg ثم الدخول على قسم "الشكاوى" بالقائمة الرئيسية ثم إختيار "إرسال شكوى"، وملء نموذج الشكوى والضغط على زر إدخال.
رابعاً : من خلال الفاكس :
ترسل الشكاوى على الفاكس رقم 0020222915403 ، أو تليفون الهيئة 0020222902728 أو الرقم المختصر 16100 والخاص بإسلوب تقديم الشكاوى .
كما سيتم إخطار الشاكي بنتيجة فحص شكواه بواسطة رسالة SMS على رقم الهاتف المحمول المرسل بالشكوى.
شكل تقديم الشكوى:
"مرفق صورة رقم 1"
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