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الأحد، 29 يوليه 2018 12:16 ص
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تجمع بنى سويف ينظم احتفالية فى ذكرى ثورة 23 يوليو بحديقة النجار

الأحد، 29 يوليه 2018 12:00 ص
تجمع بنى سويف ينظم احتفالية فى ذكرى ثورة 23 يوليو بحديقة النجار جانب من الاحتفالية
بنى سويف أيمن لطفى
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نظم حزب التجمع ببنى سويف احتفالية بذكرى ثورة 23 يوليه، عام 1952، مساء اليوم السبت داخل حديقة سعيد النجار بمدينة بنى سويف وذلك بحضور محمد إبراهيم عويس الأمين العام للحزب بالمحافظة، والمحاسب محمود مغربى رئيس مركز ومدينة بنى سويف، وإيهاب فارس الأمين المساعد للحزب وأعضاء أمانة الحزب والعشرات من السياسيين والشخصيات العامة .
 
وتضمن اللقاء كلمات حول أهداف الثورة وما تحقق منها وأبرزها حصول الفلاح على حقه وتملكه للأرض الزراعية، والقضاء على الإقطاع وسيطرة رأس المال ، فضلا عن تلاحم الجيش مع الشعب وتدخله لحمايته فى أى وقت مثلما حدث فى ثورة 30  يونيه  2013 فى العصر الحديث  .
 
كما أوضح البعض أن الزعيمين الراحلين محمد نجيب وجمال عبد الناصر ومن معهم من الضباط الأحرار قاموا بثورة ساندها الشعب رغبة منه فى التغيير وإنهاء النظام الملكى.
 
وطالب الجميع  بتطوير ما تحقق من أهداف لثورة  فى العصر الحالى وخاصة إعادة توزيع الأجور بين موظفى الدولة حتى نقلل التفاوت فى الأجور ونحقق العدالة الاجتماعية فضلا عن أهمية أهمية تدخل الدولة بقوة لحماية العاملين بالقطاع الخاص والحفاظ على حقوقهم.
 
 

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